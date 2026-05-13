Millionen: Das bekommen die "Der Teufel trägt Prada 2"-Stars

Meryl Streep (76) kassiert mit Der Teufel trägt Prada 2 eine beeindruckende Gage. Laut dem Branchenmagazin Variety soll die Schauspielerin für ihre Rolle als Modechefin Miranda Priestley in dem seit dem 30. April 2026 in deutschen Kinos laufenden Sequel 10,6 Millionen Euro erhalten haben. Doch damit nicht genug: Zusätzlich zu diesem achtstelligen Grundgehalt winkt offenbar ein satter Bonus. Da der Film laut Box Office Mojo weltweit bereits über 370 Millionen Euro eingespielt hat, dürfte laut Variety eine Gewinnbeteiligung von rund 17 Millionen Euro pro Kopf dazukommen.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Höhe von Meryls Gage, sondern auch, was sie für ihre Kolleginnen ausgehandelt hat. Die Schauspielerin setzte einen sogenannten "favored nations"-Deal durch, der sicherstellt, dass Anne Hathaway (43) und Emily Blunt (43) dieselbe Grundgage erhalten wie sie selbst. Alle drei Hauptdarstellerinnen sollen damit auf die gleiche Vergütung kommen. Zum Vergleich: Variety zufolge war Meryls Gage für den Netflix-Film "Don't Look Up" noch höher gewesen – da Streaming-Dienste ihre nicht vorhandenen Box-Office-Boni, Beteiligung der Darsteller an den Kinoeinnahmen, in der Regel durch eine vorab schon höhere Pauschale ausgleichen.

Für Meryl war eine Beteiligung an "Der Teufel trägt Prada" übrigens keine Selbstverständlichkeit. Vor rund 20 Jahren hätte die Oscar-Preisträgerin die Rolle der Miranda im ersten Teil beinahe abgelehnt. Inzwischen wird sogar bereits über einen dritten Teil gesprochen – und die Stars des Films haben sich dazu schon öffentlich geäußert. Auch sonst ist Meryls Jahr 2026 voll ausgebucht: Für das Netflix-Reboot der "Narnia"-Reihe von Regisseurin Greta Gerwig (42) soll sie dem legendären Löwen Aslan ihre Stimme leihen.

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci beim UK-Photocall von "Der Teufel trägt Prada 2"

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IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"