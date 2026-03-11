MontanaBlack wohl unschuldig in Fake-Gewinnspiel verstrickt

Social-Media-Star MontanaBlack (38) ist nun offenbar unfreiwillig in einen Gewinnspiel-Skandal verwickelt worden. Im Dezember veranstalteten die Pizzalieferkette Domino's Pizza und der Energy-Drink-Hersteller Gönrgy ein Gewinnspiel, bei dem Teilnehmer einen PC, eine PlayStation und einen E-Roller gewinnen konnten. Um mitzumachen, sollten Nutzer laut Comicschau einen Pappaufsteller von Monte in einem Domino’s-Store finden, ein Selfie damit machen und das Ganze auf Instagram oder TikTok unter einem bestimmten Hashtag posten. Doch wie der YouTuber Marvin Wildhage (29) jetzt in einem Video aufdeckte, wurde die Verlosung offenbar nie durchgeführt – obwohl immerhin acht Menschen teilgenommen hatten.

Marvin ließ nach eigenen Angaben sogar zwei Freunde mitmachen, um das Gewinnspiel im Auge zu behalten. Keiner von ihnen gewann einen der Preise, und kurze Zeit später verschwand die Aktion komplett von der Domino's-Webseite. Auf seine Kontaktversuche reagierten nach seinem Bericht zunächst nur Mitarbeitende von Gönrgy, die erklärten, dass die komplette Verantwortung bei der Pizzalieferkette liege. In seinem YouTube-Video sagt Marvin dazu: "An dieser Stelle muss man fairerweise sagen, Gönrgy und auch Monte sind raus aus dem Schneider, Domino's hat das zu verantworten, wenn hier wirklich etwas schieflief." Daraufhin hakte der YouTuber nochmals nach und bekam von Domino's schließlich die Antwort, das Gewinnspiel sei vorzeitig "aus berechtigten Gründen" und "im Rahmen unserer Teilnahmebedingungen" beendet worden.

Domino's räumte laut Marvin ein, dass man transparenter über diese Entscheidung hätte informieren müssen – sowohl öffentlich als auch im direkten Austausch mit Montes Marke Gönrgy. "Für diese Misskommunikation möchten wir uns bei allen, die sich die Mühe gemacht haben, am Gewinnspiel teilzunehmen, ausdrücklich entschuldigen", erklärte die Pressestelle laut Comicschau. Gönrgy kündigte hingegen an, aus Kulanz eine "angemessene Kompensation" für die Teilnehmenden ermöglichen zu wollen, auch wenn das Unternehmen offiziell gar nicht zuständig war. Wie genau diese Entschädigung aussehen wird, ist allerdings noch unklar. Immerhin würden die Teilnehmer damit nicht ganz leer ausgehen.

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

https://www.youtube.com/watch?v=rnCVlVSE5pI&t=633s&ab_channel=Marvin YouTuber Marvin Wildhage im April 2025

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024