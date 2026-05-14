Neue Details zum Schusswaffenangriff auf Rihannas Villa

Schockierende Szenen auf Rihannas (38) Anwesen in Beverly Hills: Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (37) werden mitten in der Nacht unsanft aus dem Schlaf gerissen, als plötzlich Schüsse fallen. Wie nun aus neuen Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, schlief das Paar in einem Airstream-Wohnwagen auf dem Gelände der Villa, als die Situation eskalierte. Rihanna soll laut den Unterlagen ihren Partner mit den Worten "Sie schießen auf uns!" aufgeweckt und den schlafenden Rapper geistesgegenwärtig auf den Boden gedrückt haben, um Schutz zu suchen. Währenddessen befanden sich ihre drei Kinder und Rihannas Mutter im Haupthaus des luxuriösen Anwesens – dort sollen knapp zehn Kugeln eingeschlagen sein.

Die Staatsanwaltschaft geht laut den Dokumenten davon aus, dass rund ein Dutzend Schüsse auf das Anwesen abgefeuert wurden, bevor die mutmaßliche Schützin floh. Rihanna und A$AP Rocky entdeckten später auch Einschusslöcher in der Windschutzscheibe ihres Trailers. Die Polizei konnte die Verdächtige kurz nach dem Angriff unweit des Tatorts festnehmen. Bei der Frau soll es sich um Ivanna Lisette Ortiz handeln, die sich mittlerweile vor Gericht verantworten muss. Ihr werden versuchter Mord und mehrere Verstöße gegen das Waffenrecht zur Last gelegt. In der Gerichtsanhörung soll Ivanna den Mordversuch allerdings bestritten und erklärt haben: "Ich habe keinen Mordversuch beabsichtigt". Rihanna gab gegenüber der Polizei an, sie kenne die Frau überhaupt nicht.

Abseits des Schreckmoments leben Rihanna und A$AP Rocky ihr Familienglück weitgehend privat. In Interviews sprach der Rapper jedoch immer wieder liebevoll über seine Partnerin. Gegenüber dem Magazin GQ nannte er sie 2021 "die Liebe meines Lebens". Nun muss das Paar die schrecklichen Ereignisse jener Nacht verarbeiten, die das Familienglück zutiefst erschüttert haben. Gemeinsame Ausflüge und viel Familienzeit sollen den Schock lindern. Über mögliche Konsequenzen für ihre Wohnsituation ist bisher nichts bekannt. Beverly Hills gilt eigentlich als eine der exklusivsten Wohngegenden der USA.

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Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026

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ActionPress ASAP Rocky und Rihanna in Santa Monica, Februar 2026