Kelly Rizzo teilt ihre letzte Erinnerung an Bob Saget (†65)

Fast viereinhalb Jahre nach dem Tod von Bob Saget (†65) blickt seine Witwe Kelly Rizzo (46) auf die letzten gemeinsamen Stunden zurück. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Comfort Food with Kelly Rizzo" las sie Auszüge aus einem Trauertagebuch vor, das sie in den Wochen nach dem plötzlichen Tod des Comedians im Januar 2022 geschrieben hatte. "Ich fand mein Trauertagebuch. Ich hatte keine Ahnung, dass ich das überhaupt gemacht hatte, denn ich habe das weniger als einen Monat nach Bobs Tod geschrieben", erklärte die 46-Jährige. Nachdem sie das Tagebuch entdeckt hatte, habe sie angefangen, darin zu blättern, und obwohl es ziemlich spärlich sei, habe es einige vergessene Erinnerungen an Bob zurückgebracht. "Um ehrlich zu sein, war ich noch so wie in einem Nebel, dass ich mich nicht mal daran erinnern konnte, darin geschrieben zu haben", sagte sie.

In dem Tagebuch stieß Kelly auf eine Erinnerung, die sie bis dahin vollständig vergessen hatte: den letzten Abend mit Bob. "Wir haben zusammen 'Tick, Tick... Boom!' geschaut. Wir haben geschwärmt, wie großartig Andrew Garfield war. Wir haben Sushi von Sugarfish gegessen." Danach fuhr Bob zum Flughafen, um mehrere Comedyshows zu spielen. Beim Abschied sagten sie sich, wie sehr sie sich lieben – doch sie küssten sich nicht. Beide hatten kurz zuvor Covid gehabt, und Kelly wollte ihn nicht erneut anstecken. "Ich wünschte mir so sehr, wir hätten es getan", sagte sie im Podcast. "Wir haben uns keinen Abschiedskuss gegeben, was mich jetzt sehr traurig macht."

Bob Saget starb am 9. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren in einem Hotelzimmer in Orlando, Florida. Er wurde vor allem durch seine Rolle als Danny Tanner in der Familienserie Full House bekannt. Gut zwei Jahre nach seinem Tod machte Kelly ihre neue Beziehung mit dem Schauspieler Breckin Meyer (52) öffentlich. Gegenüber E! News betonte sie, wie offen Breckin mit ihrer anhaltenden Trauer umgehe: "Er weiß, was ich durchgemacht habe, und er schätzt das und akzeptiert es – und spricht immer gerne über Bob." Für Kelly ist es wichtig, dass ihr verstorbener Ehemann in Gesprächen präsent bleiben darf. So gelingt es ihr, neue Nähe zu Breckin zuzulassen und gleichzeitig die Erinnerung an Bob lebendig zu halten – unterstützt von den wenigen, aber kostbaren Zeilen in ihrem alten Trauertagebuch.

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Getty Images Kelly Rizzo und Bob Saget (†), März 2017

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Instagram / kellyrizzo Bob Saget und Kelly Rizzo

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Instagram / kellyrizzo Breckin Meyer und Kelly Rizzo