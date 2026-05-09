Simone Lugner fordert wohl 24 Millionen von Lugner-Stiftung

Der Erbstreit nach dem Tod von Richard Lugner (†91) spitzt sich weiter zu. Laut Informationen von oe24 soll Witwe Simone Lugner im Rahmen von Vergleichsverhandlungen eine Forderung von 24 Millionen Euro gestellt haben. Im Gegenzug würde sie demnach auf ihr lebenslanges Wohnrecht in der Villa in Wien-Döbling sowie auf ihre Erbansprüche verzichten. Ein Insider schilderte dem Nachrichtenportal die Details der brisanten Hintergrundgespräche zwischen der Witwe und der Lugner und Söhne Privatstiftung.

Die Gegenseite zeigt sich von Simones Forderung jedoch wenig beeindruckt. Die Stiftung soll lediglich drei Millionen Euro als Abfindung angeboten haben – also gerade einmal ein Achtel der geforderten Summe. Damit liegen die Positionen der beiden Lager nach wie vor weit auseinander, und ob es letztlich doch noch zu einer Einigung kommt, ist derzeit völlig offen.

Richard war insgesamt fünfmal verheiratet, Simone war seine letzte Ehefrau. Vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien kam es vor einigen Wochen zu besonders emotionalen Szenen: Simone verließ den Gerichtssaal noch vor der Aussage von Jacqueline Lugner unter Tränen. Im Zentrum stand eine Räumungsklage der Lugner Privatstiftung, die Simone aus der Villa in Döbling bekommen will. Der Vorwurf wiegt schwer: Die Stiftung soll behauptet haben, die Ehe sei eine Scheinehe gewesen. Es geht also nicht nur um Wohnrecht und Geld, sondern um die Frage, ob die Ehe überhaupt als echte Lebensgemeinschaft galt.

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simone_lugner Simone Lugner im März 2026

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IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021

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Imago Jacqueline Lugner bei der Miss und Mister Vienna Wahl 2024 in der Lugner City, Wien