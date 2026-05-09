Sie fehlt bei Gerichtsprozess: Simone Lugner ist im Urlaub

Während Christina Lugner (60) jetzt im Zeugenstand zur Generalabrechnung ausholte und heftige Vorwürfe gegen Simone Lugner erhob, blieb der Stuhl der Beklagten auffällig leer. Die Witwe des im August 2024 verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) war am heutigen Prozesstag gegen die Lugner-Privatstiftung schlicht nicht erschienen. Konkret wird eine Räumungsklage rund um die berühmte Lugner-Villa in Wien verhandelt – die Privatstiftung will Simone das Wohnrecht aberkennen. Ihr Fernbleiben hatte in den vergangenen Tagen für reichlich Spekulationen gesorgt. Nun hat die Witwe gegenüber oe24 selbst das Rätsel um ihren Verbleib gelüftet: Sie befindet sich derzeit im Urlaub.

Die Reise sei bereits zu Beginn des Jahres geplant worden, betonte sie gegenüber dem Medium. Ihren Urlaub trotz des brisanten Prozesstermins anzutreten, sei keine spontane Entscheidung gewesen, sondern das Ergebnis einer bewussten Abwägung in Absprache mit ihrem Anwalt. Dieser habe ihr ausdrücklich davon abgeraten, die Auszeit zu unterbrechen. Ihre juristische Vertretung sei vollständig gewährleistet, und eine persönliche Anwesenheit hätte ihr vor Gericht keinen prozessualen Vorteil gebracht. Simone stimmte dieser Einschätzung nach eigenen Angaben vollständig zu: Es sei für ihre "Seele besser", sich das mediale Blitzlichtgewitter und die aufgeheizte Atmosphäre im Gerichtssaal in dieser ohnehin belastenden Zeit zu ersparen.

Richard, der unter seinem Spitznamen "Mörtel" österreichweit bekannt war, war im August 2024 im Alter von 91 Jahren verstorben. Der Unternehmer war nicht nur als Baumeister, sondern auch als TV-Star bekannt geworden. Simone war seine letzte Ehefrau. Christina, die als "Mausi" bekannte Ex-Frau Richards, trat nun als Zeugin im Rahmen des Stiftungsstreits auf und schonte dabei die Witwe offenbar nicht – die Details der letzten gemeinsamen Monate des Ehepaars wurden im Zeugenstand schonungslos seziert. Mit ihrer Gegenklage hat Simone eine erste Niederlage kassiert.

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Imago Simone Lugner im Wiener Rathaus

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STARPIX / ActionPress Christina und Richard Lugner in Wien

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simone_lugner Simone Lugner im März 2026