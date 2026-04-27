Frühlingsfarbe: Simone Lugner trägt die Haare jetzt rosa

In der Wiener Society sorgt Simone Lugner derzeit für echte Frühlingsstimmung: Die 44-Jährige hat sich für ein mutiges Style-Update entschieden und sich damit von ihrem bisherigen brav-blonden Look verabschiedet. Statt auf Altbewährtes zu setzen, wählte die begehrte Single-Lady ein pfiffiges Erdbeerblond, das mit seinen rosa Reflexen perfekt zum beginnenden Frühling passt. Zu ihrem Instagram-Posting schrieb sie begeistert: "I'm lovin it." Die fröhliche Ausstrahlung von Simone in ihrem neuen Clip macht deutlich, dass sie sich mit dieser Entscheidung sichtlich wohl in ihrer Haut fühlt.

Der Weg zum perfekten Pastellton war für die Wienerin ein echtes Geduldsspiel im Friseurstuhl. Bis in die späten Abendstunden wurde gefärbt, geföhnt und gestylt, um das gewünschte Ergebnis für Simone zu erzielen. Trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit herrschte im Salon beste Stimmung, was sie direkt in einem öffentlichen Dankeschön an ihre Stylisten festhielt. Besonders warme Worte richtete die Promi-Dame an das Team, das auch nach Ladenschluss mit einem Lächeln für sie da war. Das Ergebnis der Nachtschicht kann sich bei Simone aber definitiv sehen lassen.

Die Reaktionen ihrer Community ließen nach der Veröffentlichung der Bilder nicht lange auf sich warten und fielen überwältigend positiv aus. Viele Follower bewundern den Mut von Simone, in Sachen Beauty neue Wege zu gehen und mit dem rosa Schimmer ein modisches Statement zu setzen. Für die Trendsetterin scheint die Verwandlung genau der richtige Schritt gewesen zu sein, um mit neuer Energie in die kommenden Wochen zu starten. Die Typveränderung beweist einmal mehr, dass Simone ein sicheres Händchen für Trends hat.

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simone_lugner Simone Lugner nach dem Friseurbesuch im April 2026

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IMAGO / SKATA Simone und Richard Lugner, Juli 2021

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner im August 2025