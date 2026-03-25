Keine Schmetterlinge im Bauch: Simone Lugner bleibt Single

Rund eineinhalb Jahre nach dem Tod von Richard Lugner (†91) steht seine Witwe Simone Lugner vor einer Frage, die viele beschäftigt: Ist sie bereit für eine neue Beziehung? Die Antwort, die sie in einem Gespräch mit Patrick Schwanzer für "Treffpunkt Österreich" gibt, ist überraschend direkt. Simone räumt offen ein, dass sie sich zwar selbst für bereit gehalten hatte — doch die Realität sah anders aus. Bei keinem der Männer, die sie in letzter Zeit kennengelernt hat, stellten sich die Gefühle ein, die sie sich erhofft hatte. "Ich bin noch nicht so weit", so Simone.

Zuletzt wurde Simone mehrfach zusammen mit Prinz Marcus von Anhalt (59) gesehen, es kursierten Berichte über Dates und sogar über eine mögliche Verlobung, nachdem Marcus vor ihr niedergekniet sein soll. Doch so schnell wie die Aufmerksamkeit rund um die beiden entstand, war sie auch wieder vorbei. Der selbsternannte Prinz soll sich nicht mehr bei ihr gemeldet haben. Ende Februar war klar, dass aus einer Romanze nichts wird. Die Annäherung an Marcus war dennoch kein leichtfertiger Schritt, sondern ein echter Versuch, wieder ins Leben zurückzufinden. Dass es nicht geklappt hat, scheint sie inzwischen nüchtern zu sehen. Eine große Enttäuschung klingt in ihren Worten nicht durch — eher eine ehrliche Selbstreflexion darüber, wo sie gerade steht. Simone grenzt sich klar von außenstehenden Meinungen ab: Es stört sie, wenn ihr von anderen vorgegeben wird, wie sie ihr Liebesleben zu gestalten hat. Ob jemand findet, es sei noch zu früh für neue Bekanntschaften — das ist für Simone keine Grundlage, nach der sie ihre Entscheidungen trifft.

Simone und Richard heirateten 2021 — es war Richards achte Ehe, für Simone die erste. Der Baumeister und Einkaufszentren-Betreiber war zu diesem Zeitpunkt bereits weit über 80 Jahre alt, der Altersunterschied zwischen den beiden betrug mehrere Jahrzehnte. Trotzdem beschrieben Wegbegleiter die Beziehung als herzlich und echt. Richard, der im August 2024 im Alter von 91 Jahren starb, hatte Simone als "Bienchen" liebevoll in sein Leben und in die Öffentlichkeit geholt. "Wenn ich wieder einen Mann treffe — das heißt ja nicht, dass der Richard vergessen ist", betont Simone im "Treffpunkt Österreich".

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Imago Simone Lugner, 2025

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ORF Seitenblicke Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt, Januar 2026

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IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024