Ashley Judd feiert Geburtstag: Ihr inneres Kind im Fokus

Schauspielerin Ashley Judd (58) hat ihren 58. Geburtstag auf eine ganz besondere Art und Weise begangen. Statt einer klassischen Geburtstagsfeier schmeißt die "Double Jeopardy"-Darstellerin eine Party für ihr inneres zwölfjähriges Kind – und das mit vollem Herzblut. Kurz nach ihrem eigentlichen Geburtstag am 19. April teilte sie jetzt auf Instagram eine Bilderreihe mit ihren Followern, auf der sie lächelnd neben einer Torte mit brauner und gelber Glasur sitzt. Auf der Torte prangten bunte Kerzen in Form der Zahl "12". "Mein inneres zwölfjähriges Kind war bereit, Liebe, Fürsorge, Freude, Schutz und Zuwendung zu empfangen", schrieb die Schauspielerin zu dem Beitrag.

Die Feier umfasste mehr als nur Kuchen: Gemeinsam mit engen Freunden wurde gelacht, herumgetobt und Square Dance getanzt – eine Kindheitserinnerung, die Ashley zufolge zu den schönen zählte. Außerdem lagen Retro-Goody-Haarbürsten bereit, mit denen ausgelassen vor dem Spiegel in Richtung einst beliebter Hits gesungen wurde. Die Atmosphäre war bewusst kindlich und unbeschwert gehalten. "Wir haben nachgeholt, was immer gefehlt hat und jetzt nicht mehr fehlt, dank verletzlicher Vorstellungskraft", schrieb sie auf Instagram. Diesem jährlichen Ritual liegt eine tiefe Bedeutung zugrunde: Ashley erklärte, dass sie sich an keinen ihrer Kindheitsgeburtstage erinnern könne. "Es gab keinen Elternteil, der dieses kleine Mädchen unterstützt, genährt, geführt und beschützt hat", so die Schauspielerin auf Instagram.

Ashley hat ihre Kindheitserfahrungen bereits mehrfach öffentlich thematisiert, unter anderem in ihrer 2011 erschienenen Autobiografie "All That Is Bitter and Sweet". In einer Rede im Weißen Haus im Jahr 2024 sprach sie dann ebenfalls über eine früh einsetzende Depression und das "Gefühl, nicht hier sein zu wollen". Mit therapeutischer Unterstützung habe sie jedoch einen anderen Weg eingeschlagen als ihre Mutter Naomi Judd (†76), die im April 2022 im Alter von 76 Jahren starb. Das alljährliche Feiern ihres inneren Kindes ist für die Tochter der Country-Sängerin offenbar ein wichtiger Teil dieses Heilungsprozesses. Bereits im Vorjahr hatte sie auf diese Weise ihrer "inneren Neunjährigen" gedacht.

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Getty Images Ashley Judd, Schauspielerin

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https://www.instagram.com/p/DYPzH3aFbU2/?img_index=1 Ashley Judd feiert ihren inneres-Kind-Geburtstag, an dem sie ihre innere Zwölfjährige feiern lässt

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Getty Images Naomi Judd im Oktober 2013