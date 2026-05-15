Rekordhalter: Diese Länder gewannen den ESC am häufigsten

Beim Eurovision Song Contest gibt es zwei Nationen, die alle anderen in der Siegesliste hinter sich lassen: Schweden und Irland führen das Ranking mit jeweils sieben Siegen gemeinsam an. Während Irland vor allem in den Neunzigern eine beeindruckende Dominanz zeigte und gleich dreimal hintereinander – 1992, 1993 und 1994 – triumphierte, blickt Schweden auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Der erste schwedische Sieg geht auf das Jahr 1974 zurück, als Abba mit "Waterloo" gewann, der bislang letzte auf das Jahr 2023.

Hinter dem Spitzenduo folgen Frankreich, Luxemburg, das Vereinigte Königreich und die Niederlande mit jeweils fünf Siegen. Großbritannien sticht dabei durch eine besondere Statistik heraus: Mit insgesamt 16 zweiten Plätzen landete das Land häufiger in den Top drei als jede andere Nation. Deutschland hat den Wettbewerb zweimal gewonnen – 1982 und 2010 –, stand zudem viermal auf dem zweiten und fünfmal auf dem dritten Platz. Einen ganz besonderen Rekord hält Portugal: Salvador Sobral (36) holte beim ESC 2017 den höchsten Punktestand, den je ein Teilnehmer im aktuellen Wertungssystem erzielte – er erreichte rund drei Viertel der maximal möglichen Punkte aus Jury- und Televoting.

Die Faszination für diese Rekorde zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, wenn Fans überall in Europa die neuesten Shows verfolgen und leidenschaftlich über Punkte, Platzierungen und Gerechtigkeit diskutieren. Gerade beim laufenden Contest in Wien sorgt nicht nur die Jagd nach dem nächsten Punkterekord für Gesprächsstoff, sondern auch die technischen Details der TV-Übertragung, die bei den Zuschauern genau beobachtet werden. Während sich einige Länder über ihre ESC-Krone freuen können und andere auf den langersehnten ersten Sieg hoffen, gehört das gemeinsame Mitfiebern vor den Bildschirmen längst genauso zur Tradition wie die bunten Bühnenauftritte selbst. Auch das Analysieren von Siegesserien und das Vergleichen alter und neuer Bestmarken sind fester Bestandteil des Eurovision Song Contests geworden.

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Getty Images John Lundvik aus Schweden mit seinem Team auf dem roten Teppich des ESC 2019 in Tel Aviv

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SWR/EBU Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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