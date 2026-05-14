"Brutal": Charles verbannt Harry & Meghans Hochzeitsfoto

Hinter den Mauern von König Charles' (77) Anwesen Highgrove hat sich offenbar etwas verändert – und die Royalwelt schaut genau hin. Auf dem Fototisch des Monarchen fehlt plötzlich ein ganz bestimmtes Bild: das Hochzeitsfoto von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44). Aufgefallen ist das dem Königsfotografen Chris Jackson, der bei einer Veranstaltung auf dem Anwesen zu Gast war und den Tisch anschließend auf Instagram dokumentierte. Zu sehen sind darauf unter anderem ein Foto von Charles Seite an Seite mit seinem Sohn Prinz William (43) sowie ein Bild mit Enkelsohn Prinz Louis (8) – doch das Bild des Herzogs und der Herzogin von Sussex ist verschwunden.

Der Fund blieb nicht ohne Reaktion. TalkTV-Moderatorin Samara Gill kommentierte die Entfernung gegenüber ihren Zuschauern laut Daily Express mit deutlichen Worten: "Ein solches Foto in der Welt der Royals zu entfernen, ist quasi eine Kriegserklärung, würde ich sagen." Die britische Königsfamilie sei zwar bekannt dafür, Menschen "recht höflich" auf Abstand zu halten, doch die Symbolik dahinter sei eindeutig. Gill nannte die Geste "subtil", aber "brutal" und ergänzte: "Ich denke, jetzt, nach all dem Drama und Chaos, das sie Charles bereitet haben – besonders während er gegen Krebs kämpfte – ist das so etwas wie das Endspiel."

Das Verhältnis zwischen Charles und seinem jüngeren Sohn gilt seit dem Rückzug Harrys und Meghans aus dem Königshaus als zerrüttet. Zuletzt hatte Harry für das kommende Jahr einen Besuch in Großbritannien angekündigt – gemeinsam mit Meghan wollen die beiden 2027 für die Invictus Games nach Birmingham reisen. Dabei soll Harry gegenüber Vertrauten betont haben, dass ihm vor allem der respektvolle Umgang mit seiner Frau beim geplanten Wiedersehen mit der royalen Familie am Herzen liegt.

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Getty Images King Charles III. beim Royal Maundy Service in der St Asaph Cathedral in Wales

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit