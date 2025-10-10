Royals
Ashley Judd kehrt mit neuem Film und neuer Stärke zurück

- Mia Lada-Klein
Ashley Judd (57) hat ihre Rückkehr ins Filmgeschäft bekanntgegeben. Die Schauspielerin kündigte auf Instagram an, dass sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Executive Producerin am Projekt "21Down" mitwirken werde. Sie erklärte, die Story liege ihr besonders am Herzen, da sie Werte wie Freundlichkeit, Liebe und Akzeptanz widerspiegele. Gemeinsam mit Organisationen wie Special Olympics und Best Buddies wolle sie das Leben von Familien unterstützen, die durch Liebe und Engagement wachsen.

Hinter der Entscheidung, wieder zu schauspielern, steht eine persönliche Reise, die Ashley unternommen hat, um sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen und neue Freude im Leben zu entdecken. Im Sommer verbrachte sie Zeit in Griechenland, um sich mit inneren Konflikten zu versöhnen und ihre Energie neu aufzubauen. In ihrem bewegenden Instagram-Post sprach die Schauspielerin über diese Reise und wie sie durch ihre Erfahrungen gelernt hat, emotionales Gepäck loszulassen und sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist.

Ashley wurde in eine prominente Familie hineingeboren und hatte früh mit dem Druck der Öffentlichkeit zu kämpfen. Der Verlust ihrer Mutter Naomi Judd (†76) im Jahr 2022 hat tiefe Spuren hinterlassen und entscheidend zu ihrem Entwicklungsprozess beigetragen. Dabei setzt sie sich nicht nur mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinander, sondern engagiert sich auch öffentlich für Themen wie Suizidprävention, indem sie eindrucksvolle Reden hält. Mit dieser neuen Filmrolle scheint Ashley nun einen weiteren Schritt auf ihrem Weg der Heilung und persönlichen Weiterentwicklung zu gehen.

Ashley Judd bei der Oscar-Verleihung 2018
Getty Images
Ashley Judd bei der Oscar-Verleihung 2018
Naomi Judd und ihre Tochter Ashley im März 2013
Getty Images
Naomi Judd und ihre Tochter Ashley im März 2013
Ashley Judd bei den "Women's Media Awards" 2017
Getty Images
Ashley Judd bei den "Women's Media Awards" 2017
