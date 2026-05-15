Hinter Sarah Engels' ESC-Song steckt diese Body-Botschaft

Am Samstag tritt Sarah Engels (33) mit ihrem Song "Fire" beim Eurovision Song Contest in Wien für Deutschland an – und für die Sängerin geht es dabei um weit mehr als eine gute Platzierung. Für ihren Auftritt hat die 33-Jährige nicht nur intensiv trainiert, sondern auch ihr Outfit angepasst: noch mehr Glamour, Glitzer und etwas knapper. Doch genau das hat ihr im Netz Kritik und Anfeindungen wegen ihres Körpers eingebracht. Sarah lässt sich davon jedoch nicht beirren und schickt stattdessen eine klare Botschaft an alle Frauen Europas.

Gegenüber Bild machte die Sängerin deutlich, worum es ihr bei ihrem ESC-Song wirklich geht: "Mir geht es in meinem Song um die Botschaft, dass wir Frauen uns und unsere Kurven zeigen dürfen, wie sie sind. Und das tue ich auch auf der ESC-Bühne. Manch einer mag dann sagen, die Brüste sind zu klein, der Po ist zu dick, aber das ist mir egal. Ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper und mich dabei auch sexy fühlen dürfen. Und ich möchte alle Frauen ermutigen, dies bei sich selbst auch zu tun." Auf Social Media kursierenden Schönheitsidealen erteilt sie dabei eine klare Absage: "Perfekte Brüste gibt es nicht." Außerdem betonte sie: "Ich bin auch mit kleinerer Brust stolz auf meinen Körper. Ich stehe zu meinen Brüsten und habe zwei wundervolle Kinder damit ernährt." Und zur Frage nach einer möglichen Platzierung beim Wettbewerb sagte sie: "Mir ist meine Botschaft wichtiger."

Sarah wurde 2011 als Teilnehmerin bei Deutschland sucht den Superstar bekannt und entwickelte sich seitdem zu einer erfolgreichen Popsängerin. Sie ist zweifache Mutter und lebt mit ihrem aktuellen Ehemann Julian Büscher (33) und den beiden Kindern Alessio (10) und Solea (4) in einer Patchwork-Familie. Ihr Sohn stammt aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (33). Übrigens: Auch über den ESC hinaus hat sie laut Bild bereits große Pläne! Für 2027 kündigte sie eine Konzert-Clubtour durch acht Städte in Deutschland und Österreich an. Der Ticketverkauf startet am Freitag auf eventim.de.

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Imago Sarah Engels performt mit "Fire" im ersten ESC-Halbfinale in Wien

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Getty Images Sarah Engels auf dem Turquoise Carpet der ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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