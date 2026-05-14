Angst vor Schlusslicht? Sarah Engels will Spaß beim ESC

Für Sarah Engels (33) steht am Samstag ein ganz besonderer Abend an: Die Sängerin tritt beim Finale des "Eurovision Song Contest" für Deutschland an. Ihr Ehemann Julian Engels (33) reist mit ihr zum großen Musikspektakel und steht ihr dabei zur Seite. Die gemeinsamen Kinder Alessio und die fünfjährige Solea bleiben derweil in Deutschland – und sind dort bei Sarahs Mama Sonja in guten Händen. Gegenüber Gala spricht die 33-Jährige nun offen darüber, wie sie es schafft, die verschiedenen Anforderungen unter einen Hut zu bekommen.

"Es ist nicht leicht, allem gerecht zu werden. Aber ich habe das große Glück, ein unglaublich starkes Umfeld zu haben. Zu wissen, dass meine Kinder in guten Händen sind, gibt mir die Ruhe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren", erklärt Sarah gegenüber Gala. Angst, beim ESC das Schlusslicht zu bilden, lässt sie dabei nicht aufkommen: "Das wäre die falsche Einstellung. Ich werde mein Bestes geben für Deutschland. Aber ich will beim ESC natürlich auch Spaß haben!", so die Sängerin.

Sarah Engels ist vielen aus ihrer Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, wo sie 2011 den zweiten Platz belegte. Auch privat hat die Kölnerin in den vergangenen Jahren einige Veränderungen erlebt: Nach ihrer Trennung von Pietro Lombardi (33), mit dem sie Sohn Alessio hat, fand sie in Julian ihr neues Liebesglück. Das Paar heiratete 2021, und ein Jahr später kam Töchterchen Solea zur Welt. Seitdem teilt Sarah regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Fans in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Engels singt bei der Generalprobe zur 5. DSDS-Liveshow 2011 in Köln

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025