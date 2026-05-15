Peter Wollny meldet sich mit dramatischem Schmerz-Update

Peter Wollny (33) sorgt jetzt mit einem ehrlichen Update für Aufsehen: In seiner Instagram-Story erzählt der Realitystar, dass er aktuell mit heftigen Rückenschmerzen zu kämpfen hat. In dem Clip ist zu sehen, wie der 33-Jährige früh am Morgen mit einem Kaffee in der Hand das Ausmaß seiner Beschwerden schildert. Dazu schreibt er alarmierende Worte wie: "Es funktioniert tatsächlich nichts mehr" und "Ich kann das nicht mehr". Auslöser war offenbar ein Besuch im Baumarkt, bei dem es plötzlich in seinem Rücken geknallt haben soll. Ehefrau Sarafina Wollny (31) war dabei an seiner Seite und will das Geräusch sogar noch aus einiger Entfernung gehört haben, wie Peter seinen Followern berichtet.

In weiteren Sequenzen erklärt der dreifache Vater, dass er seit dem Vorfall kaum noch etwas machen könne und die Schmerzen ihn stark einschränken. Der TV-Star vermutet, dass er sich verhoben haben könnte, ganz sicher ist er sich aber nicht. Klar ist für ihn nur, dass er medizinische Hilfe in Anspruch nehmen will: Er kündigt an, mit den Beschwerden zum Arzt zu gehen, lässt seine Community bisher aber noch im Unklaren darüber, ob der Termin schon stattgefunden hat oder welche Diagnose er bekommen hat. Um den Alltag überhaupt zu bewältigen, greift Peter nach eigener Aussage derzeit zu Schmerztabletten – und das, obwohl er betont, eigentlich kein Mensch zu sein, der regelmäßig zu Medikamenten greift.

Privat hatten Peter und Sarafina vor Kurzem noch einen großen Glücksmoment erlebt, als sie gemeinsam mit ihren drei Kindern in ein neues Eigenheim gestartet sind. Für die junge Familie bedeutete das den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, auf den sie sich lange vorbereitet hatten. Dass Peter nun gesundheitlich angeschlagen ist, trifft ihn mitten in einer Phase, in der im Hintergrund viele organisatorische Aufgaben und Veränderungen anstehen. Unterstützung bekommt er dabei von Sarafina, mit der er seit Jahren durchs Leben geht und die ihren Familienalltag mit den drei Kindern oft offen mit der Community teilt.

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RTLZWEI Sarafina Wollny mit ihrem Ehemann Peter und ihren drei Kindern

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Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihrer Tochter Hope, August 2025

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Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny und Sarafina Wollny mit ihren Kindern, März 2026