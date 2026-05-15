"Keinen Bock": Sie will "Match My Ex" freiwillig verlassen

Bei Match My Ex fliegen in der neuesten Doppelfolge die Fetzen: Aurelia Lamprecht (27) sorgt für mächtig Drama in der Villa. Leandro Fünfsinn (26) steckt ihrem Duo Calvin Ogara, dass Aurelia Gefühle für den mittlerweile ausgeschiedenen Calvin Steiner entwickelt hat, obwohl die beiden seit Tagen miteinander anbandeln. Schließlich eskaliert die Situation komplett. Vor laufenden Kameras rastet die Reality-TV-Bekanntheit aus und stellt ihre weitere Teilnahme an der Show infrage. "Ich habe keinen Bock mehr. Bei der nächsten Match-Night soll er mit wem anders matchen. Ich bin dann raus", wettert sie und sorgt damit für schockierte Gesichter.

Auslöser für den Streit ist unter anderem eine Szene unter der Dusche, in der Aurelia und Calvin S. sich fast küssten. Sie gestand sogar, dass sie von einem Kuss nicht abgeneigt sei. Vor Calvin O. winkt die Influencerin das Ganze jedoch als harmlosen Spaß ab und versteckt ihre Traurigkeit über den Auszug von Calvin S. Als Calvin O. Aurelia konfrontiert und sich mehr Ehrlichkeit wünscht, tickt sie aus. Sie konzentriert sich nicht auf ihn, sondern darauf, dass Leandro ihr in den Rücken gefallen ist. Aurelia stampft wütend davon. Vor Francesca Brinley und Joanna meint die Datingshow-Bekanntheit hysterisch: "Was wollen die? Alle dürfen hier Spaß haben, nur ich nicht. Ich bin dann die dumme F*tze oder was?" Wird Aurelia das Format in der nächsten Match-Night tatsächlich verlassen?

In der Show ist das Ziel, den eigenen Ex mit anderen Singles zu verkuppeln. Für Aurelia wurde das bisher zur echten Zerreißprobe. Denn ihr verflossener Rob Solo zog in die Villa ein. Sein Start ging komplett nach hinten los: Schon beim Kennlernspiel legte er mit schrägen Sprüchen los. Zu Christin Pawlowski meinte Rob: "Hast du die Brüste gemacht? Ja, sieht man." Henna bekam von ihm zu hören: "Schöne Nase, darf ich fragen: 'Ist die gemacht?' Sehr symmetrisch." Während Aurelia ihren Ex noch immer gut fand, floppte er bei den anderen Girls zunächst.

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Joyn/Renè Lohse Der Cast von "Match My Ex" 2026

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CH Media Entertainment Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht in "Match My Ex"

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Joyn Calvin Ogara und Leandro Fünfsinn bei "Match My Ex"

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