ESC-Halbfinale: Sarah Engels begeistert die Fans mit Show

Sarah Engels (33) hat im Halbfinale des Eurovision Song Contests in Wien nun ordentlich abgeliefert: Am Dienstagabend performte die Sängerin außer Konkurrenz ihren Song "Fire" erstmals live auf der großen ESC-Bühne. Dabei präsentierte Sarah eine Show mit spektakulärem Outfitwechsel, einem kleinen Stunt und dynamischen Tanzeinlagen, die das Publikum im Saal sichtbar mitrissen. Wie t-online berichtet, begeisterte sie damit nicht nur die Zuschauer vor Ort, sondern beeinflusste offenbar auch die Stimmung rund um den ESC in Deutschland.

Das belegt jetzt eine Umfrage von t-online, an der rund 40.000 Menschen teilnahmen. Demnach glauben nach Sarahs Halbfinal-Auftritt nun 11,1 Prozent der Befragten, dass die Sängerin beim großen Finale am Samstag sogar den Sieg holen könnte. Zum Zeitpunkt ihrer Wahl als deutscher ESC-Act hielten das nur 6,3 Prozent für realistisch. Auch beim Blick auf die hinteren Plätze zeigt sich ein klarer Wandel: Während zuvor noch 40,4 Prozent davon ausgingen, dass Sarah auf dem letzten Platz landen könnte, sind es inzwischen nur noch 22,8 Prozent.

Dass Sarah bei ihrem Auftritt alles gibt, hatte sie bereits bei der Generalprobe zum ersten Halbfinale unter Beweis gestellt. Für ihre Show lässt sie sich während der Performance rückwärts aus mehr als zwei Metern Höhe in die Arme ihrer Tänzerinnen fallen. Die Fans zeigen sich entsprechend begeistert: Nach ihrem Auftritt sammelten sich unter einem Instagram-Beitrag von Eurovision in kürzester Zeit zahlreiche Kommentare. "Deutschland hat sich in diesem Jahr einen Platz unter den Top 10 redlich verdient", schreibt ein Nutzer, während sich ein anderer direkt an Sarah richtet: "Wir sind stolz auf dich, du hast die Bühne gerockt!"

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Imago Sarah Engels performt mit "Fire" im ersten ESC-Halbfinale in Wien

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Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026