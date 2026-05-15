Fans spekulieren: Werden hier die GNTM-Sieger gespoilert?

Ein mysteriöser Instagram-Post von ProSieben sorgt derzeit für Aufruhr in der GNTM-Community. Auf der offiziellen Seite der Castingshow sind zwei Magazin-Cover zu sehen, auf denen lediglich die Silhouetten der diesjährigen Sieger zu erkennen sind – begleitet von dem Hinweis, dass die Gewinner und Gewinnerinnen von "Germany's Next Topmodel 2026" jeweils das Cover der deutschen Harper's Bazaar zieren und ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro erhalten werden. Im Kommentarbereich überschlagen sich seitdem die Spekulationen: Haben die Macher der Show damit aus Versehen bereits die Sieger verraten oder sind die Vorlagen ganz bewusst so gewählt?

Beim genauen Blick auf die Umrisse sind die Fans alles andere als einig. Viele glauben, bei dem männlichen Model mit den kurzen Haaren entweder Ibo oder Tony zu erkennen. Bei der Frau, deren Silhouette eine lange Lockenmähne zeigt, werden vor allem die Namen Aurélie und Anna genannt. Noch sind acht Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen um den Sieg. Ob die Schattenbilder tatsächlich die späteren Sieger zeigen oder bewusst als Ablenkungsmanöver eingesetzt wurden, bleibt offen. "Das kann sich sehen lassen! Die Gewinner:innen von #GNTM2026 werden auch dieses Jahr das Cover der deutschen Harper's Bazaar zieren und sichern sich jeweils ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Wer erfüllt sich diesen Traum?", heißt es in dem Post.

Besonders spannend ist das Finale in diesem Jahr auch aus einem anderen Grund: Erstmals in der Geschichte der Show wird der große Showdown nicht live ausgestrahlt, sondern wurde vorab in Los Angeles aufgezeichnet. Jurorin Heidi Klum (52) kürt dabei je ein männliches und ein weibliches Model. Für die verbliebenen Teilnehmer war die Saison bislang geprägt von ungewöhnlichen Challenges – so mussten die Kandidatinnen und Kandidaten zuletzt mit Glatzenkappen über den Laufsteg, wobei besonders die Geschichte von Annika, die an Alopecia leidet, für emotionale Momente sorgte. In der Folge am Donnerstag musste Alexavius das Feld räumen und die Show verlassen.

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Imago Heidi Klum bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Beverly Hills

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ProSieben/Max Montgomery Calum Harper, Heidi Klum und Manon von Katseye für GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Alexavius beim Entscheidungswalk

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