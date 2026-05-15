Ennestos Spitze: Danni Büchner macht seine Schulden publik

Auf Instagram eskaliert der Zoff zwischen Ennesto Monté (51) und seiner Ex-Freundin Daniela Büchner (48) nun weiter: Nachdem der Realitystar sich erneut öffentlich über die Mallorca-Auswanderin lustig gemacht hat, kontert Danni jetzt mit deutlichen Worten – und packt dabei sogar über angebliche Schulden aus. In seiner Story hatte Ennesto die wilden Liebesgerüchte um Danni und Comedian Oliver Pocher (48) zum Anlass genommen, eine fiese Spitze gegen beide abzuschießen. Nun zeigt die fünffache Mutter, dass sie keine Lust mehr hat, sich im Netz kommentarlos ansticheln zu lassen, und richtet sich mit mehreren Instagram-Stories an ihre Community.

Die TV-Auswanderin teilt zunächst einen nachdenklichen Post und schreibt: "Immer wieder spannend, wie viel Zeit manche haben, über mich zu reden." Kurz darauf wird sie noch konkreter. Ohne Ennesto beim Namen zu nennen, macht sie deutlich, dass zwischen den beiden offenbar noch finanzielle Dinge ungeklärt sind: "Die Schulden bei mir sind trotzdem noch offen. Aber Prioritäten setzt wohl jeder anders." Dazu gibt Danni ihrem Ex einen klaren Rat mit auf den Weg: "Ein Gentleman redet nicht nur viel, er bezahlt auch seine Schulden. Vor solchen Männern renne ICH tatsächlich weg." Wie hoch der Betrag sein soll, verrät sie nicht. Laut Bild hängen die Forderungen jedoch mit einem Gerichtsverfahren zusammen, das Danni gegen ihren früheren Partner führte, nachdem er in einem Livestream unschöne Aussagen über ihren verstorbenen Mann Jens Büchner (†49) gemacht hatte.

Dass es zwischen Danni und Ennesto schon lange ordentlich kracht, zeichnete sich in der Vergangenheit immer wieder ab. Die frühere On-off-Liebe der beiden Realitystars war schon zu Beziehungszeiten von hitzigen Diskussionen und öffentlichen Sticheleien begleitet. Zuletzt war der Sänger wieder in Erscheinung getreten, als im Netz über eine mögliche neue Nähe zwischen Danni und Oliver Pocher gemunkelt wurde und er diesen Anlass nutzte, um über das Duo herzuziehen. Danni lebt mittlerweile mit ihren Kindern auf Mallorca, wo sie sich nach dem Tod ihres Mannes Jens ein neues Leben aufgebaut hat und ihren Alltag regelmäßig mit ihren Followern teilt. Auch nach dem Beziehungsaus mit Ennesto ist der Kontakt der beiden nicht völlig abgerissen – allerdings hauptsächlich in Form von Seitenhieben im Netz, die nun erneut hohe Wellen schlagen.

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IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, April 2025

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Amazon Prime Video Ennesto Montè, "The 50"-Kandidat

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Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025