ESC-Teilnahme: Elton kritisiert Hasswelle gegen Sarah Engels

Moderator Elton (55) stellt sich im Vorfeld des Eurovision Song Contest klar vor Sarah Engels (33). Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing in München spricht der Entertainer im Promiflash-Interview über die Teilnahme der Sängerin für Deutschland – und findet deutliche Worte zu den fiesen Kommentaren, die Sarah aktuell in den sozialen Netzwerken entgegenschlagen. Obwohl Elton nach eigener Aussage das erste Halbfinale der deutschen Vorentscheidung nicht mitverfolgte und deshalb keine Favoriten nennen will, macht er unmissverständlich klar, was er von der Stimmung im Netz hält: "Was ich schade finde, ist, dass in den Social Medias quasi jetzt schon gesagt wird: 'Wir haben überhaupt keine Chance. Was will Sarah da? Sarah, die kann ja auch nicht singen. Den Song, den kennt man schon. Was denn das für ein Outfit?'"

Elton wünscht sich, dass das Publikum unvoreingenommen bleibt. Er kritisiert: "Das ist aber auch wieder diese typisch deutsche Mentalität. Anstatt zu sagen: 'Okay, es ist nicht meine Musik. Aber hey, wir wünschen dir viel Glück. Vielleicht klappt das ja mit Top zehn oder sogar Top fünf. Aber gib alles. Wir glauben an dich.'" Doch nicht nur der Hass gegen Sarah ist ihm ein Dorn im Auge. Als Kommentator des österreichischen ESC-Vorentscheids bekam er auch Negativität gegenüber Musiker COSMÓ mit, der das Land vertritt. "Das finde ich auch den Künstlern gegenüber schade. Auch in Österreich gibts ja manche Hasskommentare über den Kandidaten, also über die Kollegen und: Warum? Also guckt es euch doch erst mal an. Wenn es dann scheiße läuft, kann man theoretisch sagen: 'Ja, ich habe es ja gewusst.' Aber vorher schon alles schlecht machen, finde ich unfair", betont Elton im Interview mit Promiflash.

Im Gespräch erklärt Elton abschließend, dass er Deutschlands Chancen beim ESC eher schwer einschätzen könne. Generell sei das internationale Voting für ihn schon länger ein schwieriges Thema. "Ich glaube an sich, das Problem ist: Das ist ja ein Länderwahldings. Ich glaube halt seit Jahren, dass Deutschland an sich in Europa im Moment ein komisches – ja, wie soll ich sagen – Standing hat. Was ich aber schade finde", behauptet das TV-Urgestein. Neben Elton äußert sich auf der Premiere auch Michelle Hunziker (49) gegenüber Promiflash zum ESC und den Chancen von Sarah. Zudem verrät die Eurovision-Moderatorin des vergangenen Jahres, wer ihr Favorit ist.

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Imago Elton, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München

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Imago Sarah Engels, erstes ESC-Halbfinale 2026 in Wien für Deutschland

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Imago Elton, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München