Nicht Sarah Engels: Das ist Michelle Hunzikers ESC-Favorit

Michelle Hunziker (49) plaudert in München ganz offen über ihre Favoriten des Eurovision Song Contest – und überrascht mit einem Namen, den wohl nicht alle auf dem Zettel haben. Bei der Premiere der neuen Staffel von LOL: Last One Laughing sprach die Moderatorin mit Promiflash über die Chancen von Sarah Engels (33) für Deutschland. Michelle schwärmte zwar von der Sängerin und ihrem Song, betonte aber, dass sie einen anderen persönlichen Liebling habe. Denn im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem sie den Musikwettbewerb moderierte und sich neutral verhalten musste, ist sie diesmal Zuschauerin – und nutzt diese Freiheit jetzt voll aus: "Mein richtiger Favorit, das darf ich dieses Jahr sagen, da ich es nicht moderiere, ist Sal Da Vinci."

Sal Da Vinci tritt in diesem Jahr für Italien an mit dem Song "Per Sempre Sì". Doch obwohl Michelles ESC-Herz für den gebürtigen New Yorker schlägt, drückt sie auch Sarah die Daumen. "Also, ich finde, das Lied ist super. Sie ist eine fantastische Sängerin", lobt sie die frühere DSDS-Kandidatin im Promiflash-Interview. Trotzdem macht Michelle auch deutlich, wie stark die Konkurrenz in diesem Jahr ist: "Die Finnländer sind immer so weit nach vorne. Ich habe keine Ahnung." Abschließend betont die Schauspielerin offen: "Aber in meinem Herzen hoffe ich natürlich, dass auch Italien gewinnt oder sich gut platziert."

Doch während Michelle Sarah herzlich den Rücken stärkt, klang es bei Musiker Michael Schulte (36) deutlich skeptischer. Der Sänger, der 2018 mit "You Let Me Walk Alone" den vierten Platz beim ESC holte, gab gegenüber Bunte eine eher nüchterne Prognose ab: "Deutschland hat bessere Chancen als in den letzten Jahren." Trotzdem sieht er den ganz großen Sieg nicht kommen. Zwar lobte er Sarahs Skills mit "Sarah hat eine krasse Erfahrung, sie singt gut, sie tanzt gut", doch aus seiner Sicht entscheidet am Ende etwas anderes: "Der Song ist, und ich glaube, das darf man auch ehrlich sagen, keine Neuerfindung in der ESC-Welt. Das hat man so oder so ähnlich immer mal wieder gehört."

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Imago Michelle Hunziker bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in der Astor Film Lounge in München

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Imago Sal Da Vinci, Eurovision-Semi-Finale 1 in Wien

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle