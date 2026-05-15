Orden: Prinz William ehrt Ellie Goulding im Windsor Castle

Großer Tag für Ellie Goulding (39): Die Sängerin ist im ehrwürdigen Windsor Castle von Prinz William (43) höchstpersönlich mit einem MBE ausgezeichnet worden. Für ihren Einsatz für Biodiversität und Klimaschutz bekam die Musikerin den Orden des "Member of the Order of the British Empire" ans weiße Jackett geheftet. In einem schicken weißen Hosenanzug mit peplumförmigem Blazer und passendem Netz-Hütchen strahlte Ellie über beide Ohren, als William ihr den Orden ansteckte. Die beiden sind schon lange befreundet. Ellie sang sogar auf der Hochzeit von William und Kate (44). Auf Instagram hatte die Künstlerin bereits im Januar verraten, wie sehr sie sich auf diese Ehrung aus der New-Year's-Honours-Liste freue.

In dem Posting teilte Ellie mehrere Schnappschüsse, die sie als Aktivistin im Einsatz zeigen – unter anderem bei einer Rede vor den Vereinten Nationen und im Gespräch mit US-Politikerin Kamala Harris (61). Dazu schrieb sie: "Letztes Jahr haben wir wirklich gesehen und gespürt, wie sehr sich die Klima- und Naturkrise verschärft. Aber wir werden weiterhin von den unglaublichen Frauen vorangetrieben, die die Stellung halten – Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, Anwältinnen, Kommunikatorinnen, Lehrerinnen, Bäuerinnen, Mütter, Tanten, indigene Führungspersönlichkeiten und junge Stimmen. (...) Ich stehe auf den Schultern von Giganten. Ich bin unglaublich stolz." Schon seit Jahren ist Ellie als globale Umweltbotschafterin für das UN-Umweltprogramm bekannt, setzt sich bei Konferenzen, Award-Shows und Initiativen immer wieder für mehr Nachhaltigkeit und Naturschutz ein. Zudem arbeitet die Musikerin mit Umweltorganisationen wie dem WWF zusammen und beteiligte sich an Projekten, bei denen etwa Naturgeräusche als "Künstler" auf Streamingplattformen fungieren und mit ihren Tantiemen Naturschutzprojekte unterstützen.

Abseits des grünen Engagements steht bei Ellie aktuell vor allem das Familienleben im Fokus. Erst im März ist die Britin wieder Mama geworden: Mit ihrem Freund Beau Minniear begrüßte sie Töchterchen Iris auf der Welt. Für die Popsängerin ist es das zweite Kind, denn aus ihrer früheren Ehe mit Kunsthändler Caspar Jopling (34) hat sie bereits Sohn Arthur. In Interviews betonte Ellie in der Vergangenheit, wie sehr sie die Zeit mit ihren Kindern genießt und wie wichtig ihr ein möglichst normales Umfeld für die Kleinen ist. Zwischen Windeln, Studio und großen Bühnenauftritten versucht die Musikerin, ihren Alltag so zu organisieren, dass sowohl ihre Umweltprojekte als auch ihre junge Familie Platz haben.

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Getty Images Ellie Goulding nach der Verleihung des MBE im Windsor Castle, 13. Mai 2026

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Ellie Goulding, Dezember 2022

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Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Baby, Mai 2026