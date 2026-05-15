Katie Price bei Juniors Geburtstagsparty ausgeschlossen

Ausgerechnet im eigenen Haus soll gefeiert werden – und trotzdem ist Katie Price (47) nicht eingeladen. Sohn Junior plant, seinen 21. Geburtstag im Juni in Katies Zuhause zu feiern, aber ohne seine Mutter. Das verriet die Reality-TV-Bekanntheit jetzt in ihrem Podcast "The Katie Price Show", in dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie über Familienfeiern sprach. "Junior möchte seinen 21. bei mir haben und ich darf nicht dabei sein. Er sagt: 'Das ist nur für die Jungs, Mum'", erklärte Katie.

Ihre Schwester Sophie hatte zuvor in der Sendung berichtet, dass Junior auf Instagram nach einem Event-Designer gesucht habe, der einen Veranstaltungsort komplett umgestalten solle. Katie zeigte sich daraufhin durchaus hilfsbereit: "Er schaut wahrscheinlich nach jemandem, der das alles dekorieren kann. Ich habe ihm gesagt, wenn du Ballons und so etwas haben möchtest, kann ich das organisieren. Aber er hat in seinem Kopf wohl eine bestimmte Vorstellung, wer seinen 21. Geburtstag stylen soll." Junior ist der gemeinsame Sohn von Katie und ihrem Ex Peter Andre (53).

Für Katie ist das nicht das erste Mal, dass sie sich von einer Feier ihrer Kinder ausgeschlossen fühlt. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie öffentlich beklagt, nicht bei der 18. Geburtstagsparty ihrer Tochter Princess dabei gewesen zu sein – damals sei die Feier für eine Realitysendung gefilmt worden. Princess meldete sich daraufhin in ihrer eigenen Show zu Wort und stellte klar: "Das ist komplett falsch, und ich würde so etwas niemals über meine Mum sagen. Meine Mum und ich verstehen uns so gut und reden ständig miteinander." Weiter erklärte sie, es sei für sie schlicht unangenehm, beide Elternteile gleichzeitig auf einer Party zu haben. Katie heiratete im Januar dieses Jahres Lee Andrews.

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Imago Katie Price und Junior Andre

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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