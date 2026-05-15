"Let's Dance"-Star Benjamin Piwko wurde heimlich geschieden

Benjamin Piwko (46) meldet sich mit einer sehr persönlichen Nachricht bei seinen Fans: Der ehemalige Let's Dance-Finalist hat nun öffentlich bestätigt, dass seine Ehe gescheitert ist. Wie er auf Instagram offenbart, wurde die Ehe bereits im vergangenen Jahr heimlich geschieden – nach fünf gemeinsamen Ehejahren ist endgültig Schluss. Namen nennt er dabei nicht, doch bekannt ist, dass seine Ex-Partnerin den Nachnamen Miller trägt. Die offenen Worte des TV-Stars sorgen bei vielen Followern für Überraschung – und für eine Welle an Reaktionen.

Unter einem Foto schreibt Benjamin: "Ich möchte etwas Wichtiges loswerden" – und macht danach öffentlich, dass er sich "letztes Jahr friedlich und positiv geschieden" hat. Anstatt über Details der Trennung zu sprechen, richtet der Schauspieler den Blick nach vorne. In seinem Statement betont er, wie wichtig persönliches Glück, Mut und die Bereitschaft seien, aus Erfahrungen und Fehlern zu lernen: "Jeder hat das Recht auf Glück" und "Man braucht Mut. Mit Erfahrung und Fehlern lernt man daraus. [...] Das Leben geht weiter, solange man noch atmet und glücklich ist", hält er auf Instagram fest.

Wie es überhaupt zu dieser Liebe kam, hatte Benjamin in früheren Interviews und Berichten bereits erzählt: 2011 lernte er seine spätere Ehefrau über Facebook kennen. Sie lebte damals noch in den USA und arbeitete als Profi-Bodybuilderin. Bei einem gemeinsamen Fitnesstraining sprang der Funke über, später zog die Partnerin für die Beziehung nach Deutschland. Die Geschichte war jedoch nicht frei von Hürden: Immer wieder kam es zu Krisen und zwischenzeitlichen Trennungen, bevor die beiden 2020 im US-Bundesstaat Louisiana heirateten. Gegenüber der Gala sagte Benjamin rückblickend: "Wir wollten für unsere Liebe kämpfen und es noch mal miteinander versuchen."

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Imago Benjamin Piwko, April 2026

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Imago Benjamin Piwko, Schauspieler

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Benjamin Piwko, Schauspieler

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