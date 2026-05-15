Kim Kardashian schmeißt Pokémon-Party für Sohn Psalm (7)

Kim Kardashian (45) hat ihrem jüngsten Sohn Psalm West (7) zu seinem siebten Geburtstag eine aufwendige Pokémon-Party geschmissen. Am 9. Mai feierte der Kleine seinen Ehrentag, und seine Mutter legte sich für die Feier so richtig ins Zeug: riesige Pokéball-Ballons, ein lebensgroßes Pikachu und überdimensionale Pokémon-Spielkarten sorgten für das passende Motto-Ambiente. Auf Instagram teilte Kim jetzt Fotos und Videos der Feier und schrieb dazu: "Pokemon Psalm!" Neben einem DJ, einem Pool und einer Bastelstation, an der die Kinder Baseball-Kappen verzierten, war die Party auch ein echtes Familienevent – mit Großmutter Kris Jenner (70), Tante Khloé Kardashian (41) sowie zahlreichen Cousins und Freunden.

Psalm selbst erschien stilecht im Pikachu-Shirt, das er bereits bei einem Familienausflug nach Tokio getragen hatte. Auch seine Schwester Chicago, 8, trug ein Pokémon-Shirt mit Pikachu und Ash Ketchum. Bruder Saint, 10, entschied sich dagegen für ein schlichtes graues Shirt. Für den größten Lacher unter den Gästen dürfte jedoch Neffe Mason Disick (16) gesorgt haben – der 16-jährige Sohn von Kourtney Kardashian (47) erschien komplett als Pikachu verkleidet. Khloés Kinder True und Tatum sowie Robs Tochter Dream waren ebenfalls dabei. Von Psalm-Papa Kanye West (48) und dessen Frau Bianca Censori (31) war hingegen nichts zu sehen. Ob sie eingeladen waren oder nicht, blieb offen. Für die Ausrichtung der Party hatte Kim eigenen Angaben zufolge Eventplanerin Arsineh Hoonanian von Little Artist Party engagiert.

Zum Geburtstag selbst hatte Kim bereits am 9. Mai rührende Worte für ihren Sohn auf Instagram gefunden: "Sieben Jahre, dich zu lieben und jeden einzelnen Tag von dir zu lernen. Ich bin so stolz darauf, wie freundlich, klug und besonders du bist, und ich hoffe, dein Geburtstag ist voller Pokémon und Dirtbikes. Ich liebe dich so sehr!!!! Alles Gute zum Geburtstag, mein Psalm für immer." Ein Jahr zuvor hatte der Siebenjährige noch mit einer Deadpool-und-Wolverine-Mottoparty gefeiert – Pokémon hat das Superhelden-Duo in diesem Jahr aber offenbar abgelöst. Dass die Leidenschaft für Pokémon in der Familie tief verwurzelt ist, zeigte sich auch daran, dass Kim bereits im März eine seltene Pokémon-Karte – eine bewertete Hidden Fates Shiny Charizard-Karte – ersteigert hatte.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Sohn Psalm zu seinem Geburtstag 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zur Pokémon Party ihres Sohnes 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zum Geburtstag ihres Sohns Psalm 2026