Diese acht Promi-Paare ziehen ins "Sommerhaus der Stars" ein

Bocholt-Barlo wird wieder zur Nervenprobe: Im Sommer 2026 ziehen acht Promipaare ins RTL-Sommerhaus der Stars und wollen sich dort die Siegprämie von 50.000 Euro sichern. Mit dabei ist K11-Kommissar Michael Naseband (60), der gemeinsam mit seiner 30 Jahre jüngeren Freundin Shelly den Sprung ins harte Reality-Format wagt. Ebenfalls unter den Kandidaten: Reality-Bekanntheit Nico Legat (28) mit Partnerin Laura Parrinello, Realitystar Hati Suarez mit Serienstar Alexander Molz (30), das frisch verlobte Paar Michelle Daniaux mit Sandro Ritzini. Nico hat bereits eine Kampfansage für seine Mitstreiter parat: "Wenn jemand meine Laura angreift, dann dreh ich durch."

Auch DSDS-Bekanntheit Anita Latifi (30) wagt sich mit Ehemann Fabrice ins Sommerhaus, genauso wie Schlagersängerin Vanessa Neigert (33) mit Partner Giovanni Weisheit. Dazu gesellen sich das Are You The One?-Paar Anna und Tano sowie Ex-Bachelorette-Kandidat Ferry mit Freundin Kathy. In der Kult-WG in Nordrhein-Westfalen warten Spiele, Stress und jede Menge Beziehungstests auf die Paare, bevor feststeht, wer den Titel holt. Anita ist sich schon jetzt sicher: "Ohne uns gibt es kein Finale."

Für viele der Paare ist die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, noch überschaubar. Michael und Shelly sind erst seit einem Jahr zusammen, Hati und Alexander sogar erst seit einem halben Jahr. Beide haben die Herausforderung des Formats erkannt: "Das Sommerhaus der Stars" gilt seit Jahren als Beziehungstest der besonderen Art. Von den vielen Paaren, die in den vergangenen zehn Staffeln einzogen, überstand ein Großteil die Zeit in Bocholt nicht ohne Blessuren – für manche bedeutete die Show sogar das Ende der Beziehung. Vanessa und Weisheit, die seit einem Jahr zusammen sind, wollen dagegen ein Gegenbild zeichnen und mit positiver Energie und ihrer starken Verbindung punkten.

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RTL / Grellert / Werner "Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert Michael Naseband und Shelly bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026