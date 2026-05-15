Sunday Rose Kidman Urban (17) flasht mit Laufsteg-Comeback

Erst vor wenigen Tagen sorgte sie auf der Met Gala für Aufsehen – und schon ist Sunday Rose Kidman Urban (17) wieder auf dem Laufsteg zurück. Die 17-jährige Tochter von Schauspielerin Nicole Kidman (58) begeisterte am Mittwoch bei der Dior Cruise Collection Show in Los Angeles in einem lila Kleid mit eckigem Ausschnitt, transparentem Rock, Rückenausschnitt und einer großen Blumenapplikation an der Hüfte. Dazu kombinierte sie eine graue Handtasche und gelbe Slingback-Pumps – ihr Haar trug sie in lässigen Wellen. Auf Instagram teilte sie einen Clip ihres Laufstegs sowie ein Backstagefoto mit den Worten: "Dior-Cruise in Hollywood. Ich liebe dieses unglaubliche Team so sehr… Danke."

Es war bereits ihr dritter Runway-Auftritt für das Modehaus Dior – nach der Haute Couture Spring/Summer 2026-Show im Januar und der Womenswear Spring/Summer 2026-Show im Oktober 2025. Für ihren Social-Media-Post gab es viel Zuspruch: Modelkollegin Lila Moss (23) reagierte mit mehreren Herz-Emojis. Der Runway-Auftritt folgte nur eine Woche nach Sundays Debüt auf der Met Gala in New York, wo sie an der Seite ihrer Mutter Nicole – die in diesem Jahr Co-Vorsitzende des Abends war – den Green Carpet betrat. Auch dort setzte sie auf Dior: ein trägerloses, rosafarbenes Kleid mit Blumenverzierungen und transparentem Rock. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte sie damals, warum ihr das Outfit so viel bedeutete: "Es ist wirklich etwas Besonderes für mich, weil ich so etwas wie das Aufblühen symbolisieren wollte – es ist meine erste Met."

Dass Sunday Rose überhaupt in der Modewelt Fuß fassen durfte, liegt auch an klaren Regeln, die ihre Eltern aufgestellt haben. Gegenüber dem Magazin Nylon verriet sie: "Die erste Regel war, dass ich keinerlei Modearbeit erkunden durfte, bis ich 16 war, und die zweite ist, dass die Schule immer an erster Stelle steht." Diese Vorgaben schätzt sie mittlerweile selbst: "Am Anfang hasste ich sie, aber ich bin wirklich froh, dass diese Regeln existieren, weil sie mich in einer guten Verfassung halten." Nicole selbst erklärte gegenüber Vogue Australia, dass sie und ihr Ex-Mann Keith Urban beide darauf bedacht waren, Sunday Rose und ihre jüngere Schwester Faith so lange wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

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Instagram / sundayrose Sunday Rose Kidman Urban für Dior, Mai 2026

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York