Name steht: "Schwiegertochter gesucht"-Ingo will Papa werden

Realitystar Ingo Peters (35) träumt von einem eigenen Baby. Der 35-jährige "Schwiegertochter gesucht"-Star hat auf Instagram in einer Fragerunde verraten, dass er sich ein Kind wünscht – und hat dabei sogar schon ganz konkrete Vorstellungen, wie sein Nachwuchs heißen soll. Ingo ist inzwischen mit seiner neuen Freundin Steffi zusammen, die bereits ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat. Dennoch wünscht er sich darüber hinaus auch ein eigenes Kind: "Ja klar, wünsche ich mir das, vielleicht noch ein Kind oder so", richtet er sich an seine fast 30.000 Follower.

Bei der Namenswahl hat sich Ingo von ungewöhnlichen Quellen inspirieren lassen. Für ein Mädchen steht für ihn der Name Annabelle ganz oben auf der Liste – angelehnt an die berühmte Horrorpuppe aus der "Conjuring"-Filmreihe. "Für ein Mädchen habe ich mir immer Annabelle gewünscht. Ich finde das immer cool, du kannst die Kurzform Anna nehmen", schwärmt er. Für einen Sohn favorisiert er die Namen Chris oder Leon, beide inspiriert vom Videospiel- und Filmklassiker "Resident Evil". Bis es so weit ist, hat ein gemeinsames Baby mit Steffi aber noch Zeit: Zunächst möchte Ingo die Scheidung von seiner Ex-Frau Annika abschließen. Einen konkreten Gerichtstermin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Mit Annika hatte Ingo sich einen gemeinsamen Kinderwunsch erhofft, der sich jedoch nie erfüllte. Die beiden hatten sich durch die Sendung "Schwiegertochter gesucht" kennengelernt und geheiratet. Nachdem die Ehe gescheitert war, fand der Solinger in Steffi eine neue Partnerin. Durch ihren Sohn ist Ingo nach eigenen Worten "ja irgendwie schon" Papa – ein Gefühl, das ihn offenbar auf den Geschmack gebracht hat.

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Instagram / ingonator_official Ingo und seine Katze Nala im März 2024

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi

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Instagram / annikapeters90 Annika, Ehefrau von "Schwiegertochter gesucht"-Ingo