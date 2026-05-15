Drake schockt Fans: Drei Alben auf einmal veröffentlicht

Große Überraschung in der Musikwelt: Rapper Drake (39) hat heute Nacht verkündet, dass er drei neue Alben gleichzeitig veröffentlicht. Zu Mitternacht erschienen "Iceman", "Habibti" und "Maid of Honour" – und damit deutlich mehr neues Material, als Fans erwartet hatten. Während die Ankündigung von "Iceman" laut Just Jared schon seit Wochen bekannt war, überrumpelte der 39-Jährige seine Anhänger mit den beiden anderen Platten völlig. Die Existenz von "Habibti" und "Maid of Honour" verriet er erst wenige Minuten vor dem Release.

Für "Iceman" gab es im Vorfeld eine spektakuläre Ankündigung: Eine rund acht Meter hohe Eisskulptur tauchte in Drakes Heimatstadt Toronto auf, in der Fans mit Spitzhacken nach versteckten Hinweisen suchten. Ein Streamer namens Kishka entdeckte schließlich eine Tüte, die den Albumtitel sowie das Veröffentlichungsdatum enthielt. Das Album dürfte unter anderem die bereits 2025 erschienenen Songs "What Did I Miss?", "Which One" und "Dog House" enthalten. Über den genauen Inhalt von "Habibti" und "Maid of Honour" ist hingegen so gut wie nichts bekannt. Der Albumtitel "Habibti" stammt aus dem Arabischen und ist die weibliche Form von "Habibi" – was so viel bedeutet wie "meine Liebe" oder "mein Schatz".

Für Drake markiert das Dreifach-Release ein echtes Comeback nach längerer musikalischer Pause. Sein letztes Soloalbum hatte der Rapper bereits 2023 veröffentlicht – umso größer dürfte nun die Freude seiner Fans über die überraschende Rückkehr sein. Mit seinen Songs stürmt der Kanadier seit Jahren regelmäßig die Charts und zählt längst zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Geboren wurde Drake am 24. Oktober 1986 unter seinem bürgerlichen Namen Aubrey Graham im kanadischen Toronto. Heute begeistert er mit Hits, ausverkauften Konzerten und Millionen von Streams weltweit eine riesige Fangemeinde. Privat zeigt sich der Musiker eher zurückhaltend – bekannt ist jedoch, dass er Vater eines Sohnes namens Adonis ist, den er immer wieder stolz in den sozialen Medien präsentiert.

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Imago Drake, Rapper

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Getty Images Drake im November 2024

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Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024