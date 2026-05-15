Schon wieder Haft: Rapper Kodak Black in Florida verhaftet

Nur acht Tage nach seiner ersten Festnahme in diesem Monat sitzt Rapper Kodak Black (28) erneut hinter Gittern. Am 14. Mai wurde er in Florida ein weiteres Mal verhaftet – diesmal wegen Widerstands gegen einen Beamten ohne Gewalt und dem Versuch, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Das geht aus Unterlagen des Sheriffbüros von Broward County hervor, die dem Magazin People vorliegen. Der 28-Jährige wurde in das Gefängnis von Broward County eingeliefert, die Kaution wurde auf null US-Dollar festgesetzt. Beide Anklagepunkte sind noch anhängig.

Der Anwalt des Musikers, Bradford Cohen, meldete sich jetzt gegenüber TMZ zu Wort und übte scharfe Kritik am Vorgehen der Beamten. "Das ist eine koordinierte Selbststellung im Rahmen einer weiteren 'Ermittlung', für die die Behörden – rein zufällig – ebenfalls fünf Monate gebraucht haben", erklärte er. Cohen sprach von einer "unbegründeten, schwachen Festnahme" und fügte hinzu: "Ich denke, dass inzwischen jeder darin übereinstimmt, dass Kodak gezielt ins Visier genommen wird." Bereits am 6. Mai war der Rapper wegen Handels mit MDMA festgenommen worden – ein Fall, der im Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem November 2025 steht, bei dem es in Orlando zu Schüssen in der Nähe des Children's Safety Village gekommen war. Bei jenem ersten Hafttermin im Mai hatte er auf nicht schuldig plädiert und einen Schwurgerichtsprozess beantragt.

Kodak Black hat bereits eine lange Vorgeschichte mit dem Gesetz. Neben früheren Festnahmen wegen Drogenbesitzes und Waffendelikten in Florida in den Jahren 2022 und 2023 vermerkte der zuständige Richter bei der Anhörung Anfang Mai bereits zwölf frühere Verurteilungen wegen Vergehen sowie zwei wegen Ordnungswidrigkeiten. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Bill Kapri heißt, hatte nach seiner ersten Verhaftung in diesem Monat noch gegen Zahlung einer Kaution von 75.000 US-Dollar (rund 64.000 Euro) auf freiem Fuß bleiben können.

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Getty Images Kodak Black im August 2017

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Getty Images Kodak Black, Musiker

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