Finanzielle Belastung: Emily Seebohm hat hohe Anwaltskosten

Emily Seebohm (33) kämpft nach ihrer Trennung von Ryan Gallagher nicht nur mit den emotionalen Folgen des Beziehungsendes, sondern auch mit einer erheblichen finanziellen Belastung. Die australische Olympiaschwimmerin hat auf Instagram enthüllt, dass sie Tausende von Dollar für Gerichts- und Anwaltskosten ausgeben musste. In einem Beitrag listete sie humorvoll ihre persönlichen "Top-Horrorfilme" auf – und die Kosten rund um den Rechtsstreit nahmen dabei einen erschreckend prominenten Platz auf der Liste ein.

In dem Instagram-Post schrieb Emily Seebohm: "11.075 Euro an einem einzigen Tag vor Gericht ausgeben, alles, wofür ich in meinem Leben gearbeitet habe, in Anwaltsgebühren verbraten." Warum sie überhaupt vor Gericht erscheinen musste, ließ die Sportlerin offen. Auch auf eine Nachfrage der Daily Mail äußerte sie sich dazu nicht weiter. Neben den Gerichtskosten nannte sie auf ihrer Liste noch andere alltägliche Schrecken, wie Regen nach dem Wäscheaufhängen.

Bei Emily und Ryan ist nun offenbar wirklich alles endgültig aus und vorbei! Nach monatelangen Spekulationen wurde ihre Trennung inzwischen offiziell bestätigt. Gemeinsam haben die beiden den zweijährigen Sohn Sampson. Besonders pikant: Ryan verriet seinen Instagram-Followern bereits vor einiger Zeit, dass er sogar wieder auf Dates geht. Doch auch Emily scheint längst nach vorne zu blicken! Im Dezember machte die Beauty ihre neue Beziehung mit Brandon Caust öffentlich. Auf Instagram teilte sie verliebte Schnappschüsse der beiden – unter anderem von einem glamourösen Gala-Abend, einem Dinner-Date und einem Basketballspiel der Brisbane Bullets. Mit dabei: Söhnchen Sampson, der den besonderen Abend offenbar ebenfalls genoss.

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Getty Images Emily Seebohm bei den 62. TV Week Logie Awards in der Gold Coast, 19. Juni 2022

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Getty Images Emily Jane Seebohm feiert ihre Goldmedaille bei der FINA Swimming World Cup 2019 in Jinan

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Instagram / emcbomb Brandon Caust und Emily Seebohm