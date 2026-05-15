Jorge sorgt für Lacher mit großer Perücke bei "Let's Dance"

Bei der zehnten Liveshow am Freitagabend von Let's Dance hat Juror Jorge González (58) wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen – diesmal mit einer gigantischen roten Afro-Perücke. Der Haarberg thront auf dem Kopf des 58-Jährigen und wackelt bei jeder seiner Bewegungen gefährlich hin und her. Moderator Daniel Hartwich (47) ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, seinen Kollegen aufzuziehen, und verglich ihn scherzhaft mit "Pumuckl" und "Struwwelpeter" – was für reichlich Lacher im Studio sorgte.

Doch nicht nur im Studio war die Reaktion eindeutig: Auch auf der Plattform X überschlugen sich die Kommentare zur XXL-Frisur. "Oh nein, Jorge hat heute eine Frisur, bei der niemand hinter ihm die Show sehen kann", schrieb ein User. Ein anderer meinte: "Ich würde eher 'Die rote Zora' zu Jorge sagen." Und jemand stellte die humorvolle Frage: "Bekommen die Leute, die hinter Jorge sitzen, eigentlich das Geld zurückerstattet?" Besonders ein Vergleich machte die Runde: "Jemand hat hier geschrieben, dass Jorge heute den Ronald McDonald macht – ich kann es jetzt nicht mehr nicht sehen."

Für ausgefallene Looks ist Jorge bei "Let's Dance" längst bekannt. Der Künstler und Tänzer trägt regelmäßig extravagante Frisuren und Accessoires und macht das Jury-Pult damit zur Modebühne. Erst vor wenigen Wochen sorgte er in der "Idol Night"-Liveshow für Aufsehen, als er sich gemeinsam mit seinen Jurykollegen Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (61) in eine berühmte Musiklegende verwandelte – Jorge wählte damals einen glamourösen Glam-Rock-Look im Stil von David Bowie (†69).

Anzeige Anzeige

RTL Die Jury von "Let's Dance", Folge 10

Anzeige Anzeige

Getty Images Jorge González, Choreograf

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi