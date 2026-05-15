Pete Davidson erzählt von Tochter Scotties Entwicklungssteps

Pete Davidson (32) kann es kaum fassen, wie schnell seine kleine Tochter Scottie Rose aufblüht. Bei einer Live-Aufzeichnung seines Podcasts "Pete Davidson Show" am Muttertag, dem 10. Mai, plauderte der 32-jährige Comedian offen über seinen neuen Alltag als Vater. "Sie ist jetzt fünf Monate alt", erzählte er begeistert und schwärmte davon, wie kommunikativ das Baby bereits sei. "Sie macht Bauchlage-Training. Sie ist wirklich, wirklich kommunikativ." Sein Töchterchen versuche sogar schon zu sprechen – auf ihre ganz eigene Art.

"Sie versucht jetzt zu reden. Sie redet den ganzen Tag, aber es ist nur ein 'la'", berichtete Pete seinem Podcast-Gast, dem Comedian John Mulaney (43). Die beiden Väter tauschten sich bei der Aufzeichnung ausgiebig über das Elternsein aus, und auch Mulaney konnte nicht an sich halten. Er schwärmte von seiner Tochter Méi, die er mit seiner Frau Olivia Munn (45) hat: "Wenn du Musik anmachst, egal was passiert, sie könnte schluchzen und schreien, und dann, wenn du irgendeinen Song anmachst, tanzt sie." Pete zeigte sich unterdessen überwältigt von Scotties Entwicklung: "Es macht so viel Spaß, sie aufwachsen zu sehen. Sie ist so süß und knuddelig. Es ist wirklich toll."

Scottie Rose kam im Dezember 2025 zur Welt – das Baby von Pete und seiner Freundin Elsie Hewitt (30). Der Name der Kleinen ist eine Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott Davidson, einen Feuerwehrmann, der bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York City im Einsatz ums Leben kam. Den ersten Muttertag als frischgebackene Mama feierte Elsie mit einem emotionalen Instagram-Post. "Wir alle sind hier, weil eine Mutter sich geopfert hat, um dein erstes Zuhause zu sein", schrieb die Schauspielerin und fügte hinzu: "Ich durfte Scotties sein. Die größte Ehre meines Lebens. Alles Gute zum Muttertag."

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IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City

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Getty Images John Mulaney, Komiker

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie