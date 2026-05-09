In Krise: Pete Davidson besucht Feuerwehr-Event ohne Elsie

Während Trennungsgerüchte rund um sein Liebesleben kursieren, zeigt sich Pete Davidson (32) gut gelaunt bei einem öffentlichen Auftritt in New York. Bei der Leary Firefighters Foundation 10th Anniversary Firefighter Challenge an der FDNY Fire Academy erscheint der Comedian in Feuerwehrkleidung und posiert mit einem Daumen hoch. Ein Foto des Auftritts teilt TV-Moderatorin Rachael Ray auf Instagram – und schreibt dazu: "Meine Liebe zum Kochen mit meiner Leidenschaft fürs Geben verbinden. Danke an unsere Helden." Während Pete seine Unterstützung für die Feuerwehr zeigt, machen Berichte über eine mögliche Trennung von seiner Freundin Elsie Hewitt (30) die Runde.

Die Schauspielerin und der Komiker sind gemeinsam Eltern der kleinen Scottie Rose, die im Dezember 2025 zur Welt kam und gerade einmal fünf Monate alt ist. Laut dem Magazin People soll eine Quelle gesagt haben: "Es gibt Probleme, aber sie versuchen, die Dinge gemeinsam zu klären. Sie passen sich an das Elternsein an und arbeiten sich durch den Prozess." Das Paar hatte im März 2025 zu daten begonnen und im Juli desselben Jahres die Schwangerschaft bekannt gegeben.

Der Name ihrer Tochter Scottie Rose ist übrigens eine Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott Davidson, der als Feuerwehrmann beim Terroranschlag am 11. September 2001 ums Leben kam – was den Besuch bei der Feuerwehr-Challenge umso bedeutsamer macht. In einem Interview mit Us Weekly verriet Pete kürzlich, dass er hofft, Scottie werde die Ausstrahlung seines Vaters erben. "Er hatte so eine besondere Aura, bei der man ihn einfach auf Anhieb mochte. Ich hoffe, sie wird das auch haben", betonte er.

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Instagram / rachaelray Pete Davidson im Feuerwehrmann-Outfit

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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Getty Images Pete Davidson spricht bei der Amazon MGM Studios CinemaCon 2026 in Las Vegas