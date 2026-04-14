Vor Tochter: Pete Davidson kassiert mit Porno-Witz viel Hate

Pete Davidson (32) ist nach einem Bühnenauftritt am vergangenen Wochenende massiv in die Kritik geraten. Der Comedian kehrte nach eigenen Angaben nach fünf Monaten Pause wieder auf die Bühne zurück – und machte dabei einen Witz über seine vier Monate alte Tochter Scottie Rose, der im Netz für einen Sturm der Entrüstung sorgte. Laut einem Bericht von BuzzFeed sagte er vor dem Publikum: "Es ist komisch, ein kleines Mädchen zu haben, es ist so schwer, vor ihr Pornos zu schauen. Aber ich habe es trotzdem getan, ich habe durchgehalten!" Die Reaktion der Zuhörer im Saal war zunächst Applaus – doch online kippte die Stimmung schnell.

Auf Reddit und X ließ die Empörung nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Nutzer bezeichneten den Witz als widerlich und inakzeptabel. "Mach keine sexuellen Witze über kleine Mädchen oder Jungen. Tu das nicht", schrieb eine Person auf Reddit. Eine andere ergänzte, dass es die Sache noch schlimmer mache, dass der Witz Teil eines einstudierten Stand-up-Sets war: "Das bedeutet, dass er daran gedacht hat, es aufgeschrieben hat, es bearbeitet hat und sich dann entschieden hat, es zu sagen." Auf X erreichte ein Post, der den Witz kommentierte, mehr als 10.000 Likes. Pete selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu der Kritik geäußert.

Pete und seine Freundin Elsie Hewitt hatten die Geburt von Tochter Scottie Rose im Dezember 2025 bekannt gegeben. Elsie teilte die Neuigkeit damals auf Instagram mit einer Auswahl an Fotos und den Worten: "Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 angekommen – Scottie Rose Hewitt Davidson. Mein bestes Werk bislang, ich bin absolut überwältigt von Liebe, Dankbarkeit und Ungläubigkeit." Der Name Scottie ist eine Hommage an Petes Vater Scott Davidson, einen Feuerwehrmann, der bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ums Leben kam. Kurz nach der Geburt schwärmte Pete in der Talkshow "The Tonight Show" bei Moderator Jimmy Fallon (51) von der neuen Lebenssituation: "Alle Klischees stimmen. Es macht so viel Spaß, das ist verrückt. Es ist schön zu sehen, wie Elsie eine tolle Mutter ist."

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Getty Images "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson im Jahr 2015

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie