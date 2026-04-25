Pete Davidson ehrlich: Drogen beeinflussten sein Gedächtnis

Pete Davidson (32) hat bei einer Live-Aufzeichnung seiner Netflix-Show "The Pete Davidson Show" im Capitol Theatre in New York offen über seine Drogenvergangenheit gesprochen. Der 32-Jährige gab dabei zu, dass er sich an die frühen Jahre seiner Karriere kaum noch erinnern kann. "Ich war so ein Drogenabhängiger. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie ich war oder wie die Zeit war", sagte er gegenüber seinem Gast Sam Morril. Er gab zu, dass er ständig Cannabis geraucht habe, obwohl er gewusst habe, dass es ihm schadete. Als er später mit dem Fernsehen anfing, kamen wegen Angstzuständen auch Tabletten, LSD und Ketamin dazu.

Das Ketamin habe er nach eigenen Angaben vier Jahre lang täglich genommen. Wie er weiter erklärte, habe er seine Sucht noch lange aufrechterhalten – bis er 30 wurde. Bereits im September 2023 hatte er bei einer Comedy-Show mit John Mulaney (43) und Jon Stewart (63) in Atlantic City offen über seinen Entzug gesprochen und dort erzählt, bereits zum siebten Mal in einer Entzugsklinik gewesen zu sein. Im Juni 2023 wurde bekannt, dass Pete wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung und Borderline-Persönlichkeitsstörung stationäre Therapie in Anspruch genommen hatte. Davor hatte er bereits 2016 und 2020 Entzugsaufenthalte öffentlich bestätigt.

Pete ist derzeit auch abseits seiner Bühnenauftritte in den Schlagzeilen. Zuletzt sorgte der Comedian bei der CinemaCon in Las Vegas für Aufsehen, als er mit nahezu tattoofreien Armen öffentlich aufgetreten war. Laut People soll er rund 200.000 Dollar investiert und sechs Jahre damit verbracht haben, seinen umfangreichen Körperschmuck per Laser entfernen zu lassen. Ein neues Tattoo ist aber mittlerweile wieder dazugekommen: Der Name seiner Tochter ziert nun sein Gesicht.

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Getty Images Pete Davidson, Dezember 2024 in New York

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Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025

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Getty Images Pete Davidson promotet bei CinemaCon in Las Vegas den Film "How to Rob a Bank"