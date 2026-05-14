Romeo Beckham und Kim: Glamour-Paar auf Shoppingtour

Romeo Beckham (23) ist derzeit an der Côte d'Azur unterwegs – und das in bester Gesellschaft. Der 23-jährige Sohn von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) ist gemeinsam mit seiner Freundin Kim Turnbull beim Filmfestival in Cannes angekommen. Kurz nach der Ankunft statteten die beiden dem Luxuslabel Chanel einen ausgiebigen Shopping-Besuch ab. Romeo zeigte sich dabei lässig in einer Lederhose und einem schwarzen Hoodie und verließ das Geschäft mit einer vollen Tüte in der Hand. Kim setzte auf einen stylishen Look aus Jeansjacke und Jeans und kombinierte dazu eine schwarze Chanel-Handtasche. Damit befinden sich die beiden in guter Gesellschaft – auch andere Stars wie Heidi Klum (52) und Demi Moore (63) zieht es in diesen Tagen an die französische Riviera.

Das Cannes-Abenteuer folgt auf einen weiteren großen Auftritt für Romeo: Vor Kurzem feierte er sein Debüt bei der Met Gala in New York, wohin er vom britischen Traditionshaus Burberry eingeladen wurde. Sein älterer Bruder Brooklyn hingegen glänzte bereits zum zweiten Mal in Folge durch Abwesenheit bei dem prestigeträchtigen Modeevent. Kurz nach Romeos Auftritt auf dem roten Teppich meldete sich Bruder Cruz auf Instagram zu Wort und teilte in seiner Story ein Bild von Romeo mit den Worten: "Da ist er."

Auch zwischen Romeo und Brooklyn soll es seit mehr als einem Jahr einen Familienstreit geben, weshalb die beiden offenbar keinen Kontakt mehr haben. Romeos Liebesgeschichte mit Kim verlief ebenfalls nicht immer reibungslos: Das Paar hatte sich Ende 2024 kennengelernt, trennte sich im Juni 2025 nach rund sieben Monaten – und fand im Herbst letzten Jahres wieder zusammen. In Cannes präsentieren sich die beiden nun wieder vereint.

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Getty Images Romeo Beckham bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Romeo Beckham bei der Met Gala 2026

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Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Kim Turnbull, 2026