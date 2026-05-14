Rührender Geburtstagspost von Billy Ray Cyrus an Ex Tish

Mit einem nostalgischen Clip auf Instagram hat Billy Ray Cyrus (64) seiner Ex-Frau Tish Cyrus (59) zum Geburtstag gratuliert – und das auf eine ganz besondere, emotionale Weise. Der Countrysänger postete am Mittwoch öffentlich einen Ausschnitt seiner Ballade "Ready, Set, Don't Go" aus dem Jahr 2007 und widmete ihn der Mutter seiner Kinder. Das Lied gilt als gefühlvoller Vater-Tochter-Klassiker, der von Mileys Aufbruch in eine große Karriere handelt. In seiner Bildunterschrift erinnerte Billy Ray daran, wie er den Song schrieb, während er Tish und Miley gemeinsam "die Einfahrt hinunterfahren" sah, als die Familie nach Westen zog, um Mileys Träume zu unterstützen. Gegenüber seiner Ex wünschte er sich in dem Post öffentlich, dass sie "Frieden, Liebe und Glück ... für immer" erfahren möge.

Zu dem Video schrieb Billy Ray auf seinem Kanal: "WAHRE GESCHICHTE. Ich widme dies der Hannah Montana Nation und allen unseren Freunden bei Disney." Er ergänzte außerdem einen Verweis auf die Liedzeile "Sie hat Sterne in den Augen, der Preis gehört ihr." Der Sänger nutzte den Anlass auch, um an seine verstorbene Mutter Ruthie zu erinnern, die um die gleiche Zeit Geburtstag gehabt hätte. "Ready, Set, Don't Go" handelt von dem schwierigen Moment, in dem Billy Ray seine Tochter ziehen lassen muss, damit sie in Los Angeles ihren Stern als Schauspielerin und Sängerin zum Leuchten bringen kann – eine Geschichte, die eng mit der realen Erfahrung der Familie rund um den "Hannah Montana"-Hype verbunden ist.

Billy Ray und Tish waren fast 28 Jahre lang miteinander verheiratet, bevor sie 2022 offiziell die Scheidung vollzogen. In dieser Zeit zogen sie gemeinsam fünf Kinder groß, darunter Miley. Seitdem haben beide neu geheiratet: Tish gab dem Schauspieler Dominic Purcell (56) das Jawort, während Billy Ray 2023 die Sängerin Firerose ehelichte. Diese Ehe endete jedoch schnell wieder – 2024 wurde die Scheidung abgeschlossen. Tish feiert am 13. Mai ihren 59. Geburtstag.

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Getty Images Billy Ray Cyrus im März 2020

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Getty Images Tish und Billy Ray Cyrus im Februar 2019

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Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose