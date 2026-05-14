"Narnia" auf der Leinwand: Netflix startet Kino-Offensive

Netflix stellt seine Pläne für das Fantasy-Großprojekt "Narnia: The Magician's Nephew" komplett um. Statt wie ursprünglich geplant zu Weihnachten 2026 auf dem Streamingdienst zu erscheinen, bekommt der Film zunächst einen exklusiven Kinostart. Wie Hollywood Reporter berichtet, feiert die Produktion am 12. Februar 2027 offiziell ihre Kinopremiere, mit ersten Vorstellungen bereits ab dem 10. Februar. Sieben Wochen lang ist der Film dann ausschließlich auf der Leinwand zu sehen – so lange wie noch kein anderes englischsprachiges Netflix-Projekt zuvor. Erst am 2. April 2027 steht er weltweit im Streaming zur Verfügung.

Hinter der Entscheidung steckt wohl auch ein taktisches Kalkül: Das Weihnachtsgeschäft 2026 ist hart umkämpft. Mit Dune 3 und "Avengers: Doomsday" stehen gleich zwei Schwergewichte in den Startlöchern. Netflix weicht diesem direkten Wettbewerb aus und sichert "Narnia" damit einen eigenen Startkorridor mit weniger Konkurrenz. Der neue Premierentermin fällt zudem mit dem 71. Jubiläum der Romanvorlage zusammen. Der Roman "The Magician's Nephew" von C. S. Lewis erzählt die Entstehungsgeschichte des Narnia-Universums. Für eine Oscar-Nominierung 2027 kommt der Film aufgrund des späten Startdatums allerdings nicht mehr infrage.

Regie führt Greta Gerwig (42), die mit Barbie zuletzt einen der erfolgreichsten Filme des Jahres 2023 inszenierte. Mit "Narnia: The Magician's Nephew" übernimmt sie erstmals ein großes Fantasy-Franchise. Das Ensemble ist hochkarätig besetzt: Emma Mackey (30) spielt die Weiße Hexe, Carey Mulligan (40) übernimmt die Rolle der Mabel, Daniel Craig (58) verkörpert Andrew Ketterley, und Meryl Streep (76) gehört ebenfalls zum Cast. Dass Netflix für die Produktion tief in die Tasche gegriffen hat, ist kein Geheimnis – im Raum stehen Budgets von weit über 200 Millionen Dollar [ca. 170 Millionen Euro], manche Schätzungen aus Hollywood gehen sogar von über 320 Millionen Dollar [ca. 272 Millionen Euro] aus.

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Getty Images Greta Gerwig bei den 37th Annual Producers Guild Awards in Los Angeles