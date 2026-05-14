Diese GNTM-Models schnappen sich die letzten Jobs der Show

Bei Germany's Next Topmodel ging es jetzt noch einmal um alles: In der neuen Folge wurden die letzten heiß begehrten Jobs der Staffel vergeben – und die Kandidaten lieferten sich ein echtes Fotofinish. Für die Frauen stand ein sportliches Shooting für das Magazin InStyle Sport auf dem Plan, während die Männer die Chance auf das Cover der deutschen Ausgabe von Esquire bekamen. Die Mädels mussten ihre athletische Seite zeigen, die Jungs posierten im Pyjama vor der Kamera. Am Ende sicherten sich Aurelie und Godfrey die beiden Magazinjobs und zogen damit an ihren Konkurrenten vorbei. Das war aber noch nicht alles: Kurz darauf wartete bereits das finale große Casting der Staffel – eine Sommer-Kampagne für Samsung.

Zum Termin bei Samsung durften nur ausgewählte Kandidaten antreten: Annika, Anna, Aurelie, Ibo, Luis und Alexavius hatten die Einladung bekommen. Für die übrigen Modelanwärter war dieser Cut ein echter Dämpfer, besonders für Godfrey, der bisher zu den Kandidaten mit den wenigsten Jobs gehört hatte und auf diese letzte Chance gehofft hatte. Das Motto des Castings lautete "Travel Buddy" – gesucht wurden also Gesichter, die Lust auf Reisen machen. Die Models sollten in Zweierteams eigenständig Fotoideen umsetzen: Aurelie zog gemeinsam mit Alex los, Anna bildete mit Annika ein Duo, Luis und Ibo gingen ebenfalls zusammen auf Motivjagd. In der Stadt suchten sie nach den besten Spots, posierten mit Koffern, Rucksäcken und Sommer-Feeling und mussten dabei nicht nur vor der Kamera überzeugen, sondern auch kreativen Input liefern.

Vor allem bei der Bildbearbeitung zeigten sich große Unterschiede zwischen den Teams. Aurelie und Alex waren mit ihrem Shooting schnell durch und nutzten die restliche Zeit, um ihre Fotos aufwendig zu bearbeiten. Sie peppten ihre Motive mit Tigern, Vögeln, Jets und Flugzeugen auf und sorgten so für spektakuläre Reisebilder. Auch Luis und Ibo setzten ihre Reiseszenen zügig um und konnten sich entspannt um das Finetuning kümmern. Ganz anders lief es bei Annika und Anna: Die beiden arbeiteten extrem perfektionistisch am Shooting selbst, brauchten dafür aber so lange, dass ihnen am Ende wertvolle Minuten für die finale Bearbeitung fehlten. Trotzdem zahlte sich der Einsatz für eine von ihnen aus: Am Ende sicherten sich Aurelie und Anna den Samsung-Job und damit zwei der letzten ganz großen Kampagnenplätze dieser GNTM-Staffel.

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ProSieben/Max Montgomery Die Kandidaten von GNTM bei der Campagne für Samsung

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ProSieben/Max Montgomery Anna und Anika beim Casting für Samsung

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ProSieben/Max Montgomery Luis und Ibo beim Casting für Samsung

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