"Siehst scheiße aus": Samuskleinewelt und Paul zoffen weiter

TikTokerin Samuela, bekannt als "Samuskleinewelt", und der Reisecreator Paul, bekannt als "Paulstorylines", sind nach monatelanger Funkstille wieder aufeinandergetroffen – und der erhoffte Friede blieb aus. In dem Format "Das letzte Gespräch?" saßen die beiden 19- und 20-Jährigen gemeinsam vor der Kamera, begleitet von einem Psychologen, um ihren öffentlichen Streit zu klären. Doch statt Versöhnung gab es neue Eskalation: Schon zu Beginn des Videos empfing Samuela ihren ehemaligen Freund mit den Worten "Du siehst echt scheiße aus" – und legte damit den Grundton für das gesamte Gespräch fest.

Im weiteren Verlauf warf Samuela Paul vor, bei ihrer Brust-OP nicht für sie da gewesen zu sein. Als er erklärte, gearbeitet zu haben, konterte sie mit "Du laberst nur Scheiße". Auch über das Thema Taschen tragen und das Bild vom Gentleman stritten die beiden. Paul habe ihr gegenüber erklärt, sich durch ihr Verhalten kleingemacht gefühlt zu haben: "Du hast mich runtergemacht oder gesagt, ich bin dumm [...], mich halt nicht so akzeptiert, wie ich bin [...] oder mich so fühlen lassen, als wenn ich halt nicht so viel wert wäre", sagte er im Video. Gegenüber Tag24 schilderte Paul seine Eindrücke von dem Treffen: "Für mich wirkte es nicht wie ein ernsthafter Versuch, Dinge zu klären, sondern eher wie eine einseitige Konfrontation." Am Ende des Videos forderte Samuela ihn auf, alle gemeinsamen Clips zu löschen und ihren Namen nicht mehr zu erwähnen. Paul lehnte ab – so lange ihre Inhalte über ihn weiterhin online seien, sehe er keinen Grund dazu.

Bekannt geworden waren die beiden, als sie gemeinsam in Australien inszenierte Pärchenvideos drehten, die Millionen Aufrufe erreichten. Dann kam der Bruch: Samuela verkündete öffentlich einen Kontaktabbruch und rückte Paul in ein schlechtes Licht, was laut dem Creator zu massiven Anfeindungen gegen ihn in den sozialen Medien führte. Paul stellte gegenüber dem Newsportal klar, dass der Kontaktabbruch ursprünglich von ihm ausgegangen sei: "Der Kontaktabbruch ging von mir aus, weil ich mich unwohl gefühlt habe und keinen weiteren gemeinsamen Content oder privaten Kontakt mehr wollte." Ob das Treffen vor der Kamera irgendetwas verändert hat? "Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht", so Paul.

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TikTok / samuskleinewelt Samuela und Paul, Mai 2026

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TikTok / samuskleinewelt Samuela, Influencerin

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TikTok / samuskleinewelt Samuela und Paul, Mai 2026

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Wie fandet ihr Samuelas Einstieg mit "Du siehst echt scheiße aus"? Zu hart – so fängt man kein klärendes Gespräch an. Ehrlich und direkt – typisch Samuela. Ergebnis anzeigen