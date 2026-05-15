Nach Coming-out: Ralf Schumacher zieht ein bewegendes Fazit

Ralf Schumacher (50) und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne steuern auf den wohl wichtigsten Tag ihres gemeinsamen Lebens zu: In wenigen Wochen läuten in Saint-Tropez die Hochzeitsglocken. Das Besondere daran ist, dass die Fans hautnah dabei sein dürfen, denn die vierteilige Sky-Original-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet das Paar bei den Vorbereitungen und wird ab dem 21. Mai ausgestrahlt. Im Interview mit teleschau sprach der Ex-Rennfahrer nun offen darüber, wie er die Reaktionen auf sein Coming-out erlebt hat – und zog dabei eine bewegende Bilanz.

Besonders die persönlichen Begegnungen im Alltag haben bei Ralf einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er berichtete von zahlreichen Männern, die auf ihn zugekommen seien, um sich persönlich für seine Offenheit zu bedanken. Diese Menschen hätten durch seine Geschichte den notwendigen Mut gefasst, sich ebenfalls vor ihren eigenen Familien zu outen oder den nächsten Schritt in ihrem Leben zu wagen. Ursprünglich habe er sein Outing jedoch aus ganz egoistischen Gründen geplant: Er wollte endlich offen mit seinem Partner Étienne zusammenleben, der brisanterweise lange Jahre Mitglied einer rechtspopulistischen Partei war. Dass Ralf damit nun eine Vorbildfunktion einnimmt und anderen Menschen Kraft spendet, freut den Ex-Piloten heute umso mehr, auch wenn dies nie sein eigentliches Ziel war.

Das Paar, das auch beruflich eng verknüpft ist und fast rund um die Uhr Zeit miteinander verbringt, möchte mit der neuen Dokumentation tiefergehende Einblicke in seinen Alltag gewähren. Ralf erklärte, dass sie zeigen wollen, wie sie wirklich leben, um möglichen Vorurteilen direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auch Étienne gewöhnte sich laut eigener Aussage schnell an die ständige Präsenz der Kameras, obwohl der Trubel nach dem ersten gemeinsamen Foto anfangs ungewohnt war. Die Doku verspricht somit ein authentisches Porträt zweier Männer, die ihren Weg konsequent gehen. Während Ralf einen Sohn aus der Ehe mit Cora Schumacher (49) hat, blickt er nun voller Zuversicht auf sein neues Kapitel mit Étienne an der Côte d’Azur.

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Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Juni 2025

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024