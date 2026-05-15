Gerüchte um Danni und Olli: Ennesto Monté stichelt gegen Ex

Gerüchte um eine mögliche Liebelei zwischen Daniela Büchner (48) und Oliver Pocher (48) haben nun auch Dannis Ex-Freund Ennesto Monté (51) auf den Plan gerufen. Er ließ es sich nicht nehmen, seinem Spott Luft zu machen. Ausgelöst hatte das Gerücht Rapper Kolja Goldstein, der im Podcast "SprichtKLARTEXT" behauptete, Danni und Oliver händchenhaltend im Freizeitpark Phantasialand gesehen zu haben. Die TV-Stars als heimliches Pärchen? Ennesto teilte in seiner Instagram-Story einen Screenshot eines Artikels über das vermeintliche Techtelmechtel und kommentierte das Ganze mit einem giftigen Statement, das sich gegen beide richtete.

Der Sänger schrieb dazu: "Eigentlich interessiere ich mich null dafür, aber gerade habe ich etwas gelesen, was ich tatsächlich super finden würde. Ein Mann, von dem alle Frauen weglaufen, und eine Frau, von der alle Männer weglaufen", stichelte er unverholen. "Perfect Match, ich würde mich extrem freuen." Die Hauptbetroffene selbst hatte die Spekulationen allerdings bereits auf Instagram entkräftet. "Das ist doch alles völlig irre! Wie aus 'Zwei Menschen laufen irgendwo' mittlerweile direkt eine heimliche Beziehung gemacht wird. Aber keine Sorge. Zwischen Oli und mir gab es nie etwas Romantisches. Nicht damals und auch nicht heute", stellte die fünffache Mutter, die offen über ihre körperlichen Veränderungen spricht, klar.

Danni und der Ex von Helena Fürst (52), der 2017 einem breiten deutschen Publikum durch die Teilnahme an der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars bekannt wurde, führten seit Ende 2020 eine gut einjährige, sehr turbulente Beziehung, die regelmäßig Thema in der Öffentlichkeit war. Auch Oliver, der kein Blatt vor den Mund nimmt, steht als Comedian und Moderator immer wieder im Rampenlicht. Die Phantasialand-Story hatte jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – nicht zuletzt, weil Oliver, der 2023 die Trennung von Amira Aly (33) bekannt gab, in der Vergangenheit selbst gerne über das Liebesleben anderer Promis hergezogen hat und nun selbst im Mittelpunkt entsprechender Gerüchte stand.

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ActionPress Collage: Daniela Büchner und Ennesto Monté

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Action Press, RTL Collage: Oliver Pocher und Daniela Büchner

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019