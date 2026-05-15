Heftiger Wohnungsbrand: Julian F. M. Stoeckel gibt Update

Rund sechs Wochen nach dem verheerenden Brand in seinem Berliner Wohnhaus hat Julian F. M. Stoeckel (39) jetzt ein Update zur aktuellen Situation gegeben. Der Realitystar und sein Partner Marcell Damaschka leben derzeit in einer Übergangswohnung – denn in ihr altes Zuhause können sie nach wie vor nicht zurück. Am Rande des Bild-Renntags sprach Julian im Promiflash-Interview offen darüber, wie es ihm und Marcell aktuell geht und vor welchen Herausforderungen sie nun stehen. Das Problem ist laut Julian nicht nur die Wohnung, die vom Feuer direkt betroffen war. Das Löschwasser sei von oben nach unten durch das gesamte Gebäude gelaufen und habe dabei Decken, Böden und Zwischendecken zerstört – weshalb mittlerweile das komplette Haus geräumt werden musste.

"Wir wohnen in einer Übergangswohnung. Das hat auch gut funktioniert. Und jetzt schaue ich nach etwas, was auf Dauer funktionieren würde", erklärte Julian gegenüber Promiflash. Die Wohnungssuche gestalte sich dabei alles andere als einfach: "Es ist selbst für eine privilegierte Person wie mich gar nicht so einfach, eine Wohnung zu bekommen, die a) schön ist, b) bezahlbar ist und die jetzt nicht so ist, wo du denkst: 'Okay, ich will jetzt ins Ghetto ziehen und will 3000 Euro dafür bezahlen.' Also, das ist schon nicht easy", so der 39-Jährige.

Der Brand war damals von einem Nachbarn ausgelöst worden, der mutwillig seine eigene Wohnung in Brand gesetzt hatte. Dass die gesamte Hausgemeinschaft rechtzeitig gewarnt wurde, war vor allem funktionierenden Rauchmeldern und dem schnellen Eingreifen von Julian und einer Nachbarin zu verdanken. "Jetzt haben wir alle in unseren Wohnungen einen Löschwasserschaden, weswegen wir erst mal nicht in unsere Wohnungen zurückkommen können. Kein Wasser, kein Strom und die Wohnungen sind auch im Moment nicht bewohnbar", klagte Julian damals auf Instagram. Obwohl das Feuer nach etwa 15 Minuten gelöscht war, sind die Schäden durch das Löschwasser bis heute gravierend – und ein Ende der Odyssee für Julian und Marcell ist noch nicht in Sicht.

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Imago Julian F.M. Stoeckel auf dem roten Teppich der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

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Imago Marcell Damaschke und Julian F.M. Stoeckel bei der After Show Party der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

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Imago Marcel Damaschke und Julian F.M. Stoeckel in der Europa Passage Hamburg, März 2026