"Sehr intensiv": Laura Maria Rypa kündigt Netz-Pause an

Laura Maria Rypa (30) legt eine Pause ein: Die Influencerin hat jetzt auf Instagram angekündigt, sich für zwei bis drei Wochen aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Die 30-Jährige, die ihre Fans täglich an ihrem Alltag teilhaben lässt, begründete den Schritt mit der Belastung der vergangenen Monate. "Die letzten Monate waren sehr intensiv und ich merke einfach, wie wichtig es gerade für mich ist, einmal bewusst einen Schritt zurückzugehen, zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu tanken und wieder neue Inspiration und kreative Ideen für alles zu sammeln, was ich hier auf meinem Profil mit euch teilen möchte", schrieb sie in ihrer Story.

Trotz der Pause wird ihr Profil nicht vollständig verstummen. Da sie bestehende Kooperationen und Verpflichtungen einhalten möchte, hat die Influencerin bereits Inhalte im Voraus aufgenommen. Diese werden während ihrer Abwesenheit von ihrer Managerin hochgeladen. Zudem erklärte Laura: "Vor allem möchte ich die Zeit ganz bewusst mit meinen Kindern, meiner Familie und meinen Freunden verbringen und das Handy auch einfach mal öfter zur Seite legen."

Zuletzt hatte sich Laura einen öffentlichen Schlagabtausch mit ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33) geliefert. Ob der etwas mit ihrer Social-Media-Auszeit zu tun hat, thematisierte sie nicht. In einer späteren Fragerunde betonte sie jedoch, dass sie selbst davon überzeugt ist, dass ihr die Pause guttun wird: "Ich glaube, manchmal braucht man einfach etwas Abstand, um wieder mit frischem Kopf zurückzukommen und wieder Spaß an allem zu haben. Genau das wünsche ich mir gerade von dieser Pause", so Laura auf Instagram.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025