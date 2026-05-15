Romina Palm verrät: So sieht ihre Traumhochzeit aus

Romina Palm (26) träumt von einer ganz besonderen Hochzeit – und hat ihre Follower auf Instagram jetzt an diesen Träumen teilhaben lassen. In einer Fragerunde verriet das Model, wie sie sich den großen Tag mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) vorstellt. Dabei wurde schnell klar: Eine klassische Eintagsfeier ist für Romina keine Option. Stattdessen schwebt ihr ein mehrtägiges Fest vor, bei dem die Gäste rundum unvergessliche Erlebnisse haben sollen.

Warmes Wetter ist für Romina dabei ein absolutes Muss. Rund um die eigentliche Trauung sollen verschiedene Aktivitäten und Events geplant werden, die alle Eingeladenen zu einem echten Highlight machen. "Warmes Wetter, mehrere Tage mit verschiedenen Dingen, die um die Hochzeit geplant sind, sodass alle Gäste eine unvergessliche Zeit haben. Sie sollen nicht nur sagen, war 'ne echt coole Hochzeit, sondern: bhorrr ich hatte eine wahnsinnig schöne Reise", schrieb die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Wann genau Romina und Christian heiraten werden, ist noch offen. Die beiden sind seit Längerem verlobt, doch einen festen Termin haben sie bisher nicht öffentlich kommuniziert. Zuletzt hatte Romina in einer anderen Fragerunde auf Instagram auch klargestellt, dass sie ihren Verlobungsring aus praktischen Gründen am Zeigefinger trägt, weil er ihr am Ringfinger bereits zweimal abgefallen war – mit einer Größenanpassung soll das bald behoben werden.

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

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Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026