Katie Price legt ihren Verlobungsring ab nach Lees Blamage

Ein kuscheliges Foto mit Sohn Harvey Price (23) hat bei Fans von Katie Price (47) für Aufsehen gesorgt – und das nicht nur wegen des niedlichen Moments. Auf dem Bild, das die Britin kürzlich bei Instagram teilte, liegen Mutter und Sohn eng beieinander im Bett. Der dazugehörige Text lautete: "Gute Nacht von mir und meinem Harvey-Bär." Doch aufmerksame Follower bemerkten schnell: An Katies Fingern fehlt der funkelnde Diamant-Verlobungsring, den ihr Ehemann Lee Andrews ihr erst vor wenigen Monaten geschenkt hatte. Das Foto erschien kurz nachdem Katie öffentlich darüber gesprochen hatte, wie ihr Mann sie vor laufender Kamera hatte sitzen lassen.

Lee war eigentlich angekündigt, gemeinsam mit Katie in der britischen Frühstückssendung "Good Morning Britain" aufzutreten, um über ihre Beziehung zu sprechen. Er erschien jedoch nicht – und das, obwohl er mehrfach versprochen hatte zu kommen und sogar Videos aus einem Flughafen teilte. Gegenüber ihren Zuhörern im gemeinsamen Podcast mit ihrer Schwester Sophie ließ Katie ihren Frust raus. Sophie sagte: "Ich habe nur das Gefühl, dass er dich massiv verarscht. Und das hat er auch noch öffentlich im Live-Fernsehen getan." Katie stimmte zu: "Ich habe zu ihm gesagt: 'Du hast mich wie einen riesigen Idioten aussehen lassen. Du hast dich selbst wie einen Idioten aussehen lassen.'" Sie stellte Lee nun ein Ultimatum: Er müsse jetzt nach Großbritannien kommen. Denn, so Katie weiter, wenn er es nicht schaffte, sei "offensichtlich etwas nicht in Ordnung". Aktuell kursieren Berichte, Lee unterliege einem Ausreiseverbot aus Dubai – was dieser stets bestritten hat.

Katie und Lee hatten sich im Januar verlobt, nachdem sie sich erst zehn Tage zuvor kennengelernt hatten. Kurz darauf heirateten sie in einer schnellen Zeremonie, von der weder Katies Familie noch ihre engsten Freunde im Voraus wussten. Ihr ältester Sohn Harvey, mit dem sie nun das kuschelige Bettfoto geteilt hat, ist ihr Kind aus einer früheren Beziehung mit dem Fußballer Dwight Yorke (54). Harvey wurde mit dem Prader-Willi-Syndrom sowie einer Sehbeeinträchtigung geboren und lebt in einer Betreuungseinrichtung. Katie spricht regelmäßig öffentlich über ihre enge Bindung zu ihm.

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026