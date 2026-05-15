Findet sie unsympathisch: Bushido lästert über Heidi Klum

Rapper Bushido (47) hat in einem RTL-Interview kein gutes Haar an Heidi Klum (52) gelassen. Anlass war der jüngste Auftritt des Models bei der Met Gala in New York, wo Heidi in einem aufwendigen Statuen-Look erschienen war. Ihr Outfit wurde von der Marmorskulptur "Verhüllte Vestalin" des Bildhauers Raffaele Monti aus dem Jahr 1847 inspiriert und bestand aus Latex- und Elasthan-Prothesen. Bushido ließ bei dem Thema kein gutes Haar an der Moderatorin: "Heidi Klum nervt mich sowieso extrem und diese ganze Kostümverkleidung nervt voll. Ich hab damit nichts am Hut", so der Musiker. Als seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) versuchte, ihn etwas zu bremsen, legte er nur nach: "Ne, die ist mir voll unsympathisch."

Auch Anna-Maria selbst zeigte sich im RTL-Interview wenig begeistert von der Met Gala – wenn auch in einem deutlich milderen Ton als ihr Mann. Die Mutter von acht Kindern erklärte, dass sie das Event schlicht nicht verfolge, weil sie sich nicht sonderlich für Mode interessiere: "Gucke ich nie, so weit interessiert Mode mich nicht, ich kaufe meine Klamotten bei Zara. Jetzt hatten gefühlt alle das gleiche Kleid an. Alle hatten diese Korsagen an, die obenrum so frei waren. Das muss man mögen", so Anna-Maria.

Heidi hatte bei der diesjährigen Met Gala unter dem Motto "Fashion is Art" mit ihrem Statuen-Outfit für Aufsehen gesorgt. Das Model ist regelmäßig auf dem roten Teppich des prestigeträchtigen Fashion-Events vertreten und fällt dort stets mit außergewöhnlichen Looks auf. Abseits der Modewelt ist Heidi vor allem als Gastgeberin der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt, die sie seit 2006 moderiert. Privat ist die gebürtige Bergisch-Gladbacherin seit 2019 mit Musiker Tom Kaulitz (36) verheiratet.

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Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

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Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026