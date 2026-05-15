"Alle haben mich betrogen": Damit musste Vanessa Mai kämpfen

Auch vor prominenten Schönheiten macht Untreue keinen Halt: Im Podcast "Schön laut" hat Vanessa Mai (34) jetzt mit überraschend offenen Worten über einen schmerzhaften Abschnitt ihres Liebeslebens gesprochen. Die erfolgreiche Schlagersängerin verriet, dass sie in früheren Beziehungen gleich mehrfach mit Untreue konfrontiert wurde. Besonders ihr erster Freund, mit dem sie fast vier Jahre zusammen war, hinterließ tiefe Spuren: Er betrog sie ausgerechnet mit einem Mädchen aus ihrem gemeinsamen Freundeskreis. "Alle haben mich betrogen", fasste Vanessa ihre Erfahrungen zusammen.

Was sie dabei am meisten traf, war nicht nur der Treuebruch selbst, sondern die gespielte Freundschaft danach. "Du merkst es eigentlich und sie ist aber so wahnsinnig nett zu dir." Prinzipiell könne sie sogar nachvollziehen, wenn man sich in den Partner oder die Partnerin einer anderen Person verliebt – das Vortäuschen von Freundschaft hingegen findet sie inakzeptabel. "Ich finde es nicht richtig, wenn du als Frau oder auch als Typ dann so tust, als ob du befreundet wärst, das ist einfach nicht cool." Auch Podcast-Partnerin Lola Weippert (30) berichtete von eigenen Erfahrungen mit Untreue. Sie habe einen Ex-Partner verlassen müssen, weil "etwas ganz Schlimmes wahr geworden ist, von dem ich immer dachte, dass er es nicht machen wird." Für sie ist klar: "Wenn das Vertrauen so missbraucht wird, dass deine größte Angst Realität wird, dann funktioniert für mich eine Beziehung nicht mehr."

Heute hat Vanessa ihr privates Glück gefunden – und das ausgerechnet durch ihre Karriere. Als sie Anfang 20 ihre Musikkarriere im Schlager-Business startete, brach sie bewusst mit ihrem alten Umfeld. "Es klingt jetzt so, als war ich eine, die Freunde im Stich gelassen hat, das stimmt aber gar nicht", stellte sie bei "Schön laut" klar. Wenn jemand sie brauche, sei sie immer erreichbar. In genau dieser Zeit lernte sie auch ihren heutigen Mann Andreas Ferber kennen, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist. Lola hingegen ist seit April wieder Single, nachdem ihr damaliger Freund die Beziehung nach rund einem gemeinsamen Jahr beendet hatte.

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Musikerin

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021