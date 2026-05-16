Kurz vorm ESC: Sarah Engels leidet unter PMS-Symptomen

Kurz vor dem großen Finale des Eurovision Song Contests meldete sich Sarah Engels (33) jetzt bei ihren Fans – und gab dabei ungewohnt persönliche Einblicke. Die 33-jährige Sängerin, die Deutschland heute Abend mit ihrem Song "Fire" auf der ESC-Bühne vertreten wird, verriet auf Instagram, dass sie und ihr Team gerade mit starkem PMS zu kämpfen haben. "Ich freue mich wahnsinnig, denn heute ist die große Jury-Probe", erzählte sie ihren Followern kürzlich in einem Clip – fügte aber gleich hinzu, dass körperlich gerade nicht alles rund läuft. Auf geschwollene Augen angesprochen, erklärte Sarah, dass ihr Team zu 80 bis 90 Prozent aus Frauen bestehe und aktuell so gut wie alle betroffen seien: "Bei uns allen kickt gerade so richtig PMS." Unter dem prämenstruellen Syndrom (PMS) versteht man eine Reihe von körperlichen und psychischen Beschwerden, die bei vielen Frauen in den Tagen bis zu zwei Wochen vor Beginn der Menstruation auftreten.

Von dem körperlichen Tief lässt sich die Sängerin trotzdem nicht ausbremsen. Auch eine zweite Hiobsbotschaft nimmt Sarah mit Fassung: In ihrer Story sprach sie über die Startreihenfolge des Finales, die inzwischen bekanntgegeben wurde. Sie wird auf Platz zwei auftreten – einem Startplatz, der beim ESC seit Jahren als besonders ungünstig gilt, da frühe Auftritte im Gedächtnis der Zuschauer oft von späteren Acts überlagert werden. Den Spitznamen "verflucht", der dem zweiten Platz anhaftet, nimmt Sarah gelassen und mit einem Augenzwinkern. "Leute, ich bitte euch. Ich bin auf jeden Fall motiviert und ich habe immer noch genauso Lust wie vorher auch", versicherte sie ihren Fans.

Das diesjährige ESC-Finale steht ohnehin unter besonderen Vorzeichen: Mehrere Länder haben entschieden, in diesem Jahr keinen Act zum Wettbewerb zu schicken, sodass das Teilnehmerfeld kleiner als gewohnt ist. Dass Gesundheitsprobleme kurz vor dem großen Auftritt kein Einzelfall sind, zeigte sich zuletzt auch bei der schwedischen Teilnehmerin Felicia, die nach der Generalprobe in ihrer Garderobe kollabierte. Es bleibt abzuwarten, wie sich Sarah heute Abend trotz PMS schlagen wird.

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Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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Imago Sarah Engels, erstes ESC-Halbfinale 2026 in Wien für Deutschland

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Getty Images Sarah Engels bei der ESC-Generalprobe in Wien, Mai 2026